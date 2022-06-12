https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html
Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали
Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали - РИА Новости, 12.06.2022
Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали
Пожарные спустя два часа локализовали пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник", где горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:47
2022-06-12T20:47
2022-06-12T20:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794935183_0:342:960:882_1920x0_80_0_0_bc53567edd601da049e4bccdcdeccd58.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Пожарные спустя два часа локализовали пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник", где горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу."В 16:40 пожару присвоен ранг 1БИС. В 18:44 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера один", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что на территории АО "Красный треугольник" загорелась обстановка на площади 100 кв. метров в одноэтажном здании.Пострадавших, по данным МЧС, нет. К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 45 человек личного состава.Завод на набережной Обводного канала был основан как американо-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.
https://ria.ru/20220612/pozhar-1794849034.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794935183_0:297:960:1017_1920x0_80_0_0_c65d2e8178ed3e2b09d16bbd6b9f82bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
20:47 12.06.2022 (обновлено: 20:48 12.06.2022)
Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали
Пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге локализовали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Пожарные спустя два часа локализовали пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник", где горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу.
"В 16:40 пожару присвоен ранг 1БИС. В 18:44 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера один", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на территории АО "Красный треугольник" загорелась обстановка на площади 100 кв. метров в одноэтажном здании.
Пострадавших, по данным МЧС
, нет. К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 45 человек личного состава.
Завод на набережной Обводного канала был основан как американо-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.