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Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали

Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали - РИА Новости, 12.06.2022

Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали

Пожарные спустя два часа локализовали пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник", где горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:47

2022-06-12T20:47

2022-06-12T20:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Пожарные спустя два часа локализовали пожар на территории бывшего завода "Красный треугольник", где горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу."В 16:40 пожару присвоен ранг 1БИС. В 18:44 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера один", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что на территории АО "Красный треугольник" загорелась обстановка на площади 100 кв. метров в одноэтажном здании.Пострадавших, по данным МЧС, нет. К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 45 человек личного состава.Завод на набережной Обводного канала был основан как американо-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург