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Порт в Мариуполе заработает в полную силу через три недели, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.06.2022
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Порт в Мариуполе заработает в полную силу через три недели, заявил Пушилин
Порт в Мариуполе заработает в полную силу через три недели, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.06.2022
Порт в Мариуполе заработает в полную силу через три недели, заявил Пушилин
Водоснабжение и электрификация Мариупольского порта будут полностью восстановлены через 2-3 недели, сообщила глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:49
2022-06-12T14:50
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Водоснабжение и электрификация Мариупольского порта будут полностью восстановлены через 2-3 недели, сообщила глава ДНР Денис Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении территории комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
мариуполь
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:49 12.06.2022 (обновлено: 14:50 12.06.2022)
 
Порт в Мариуполе заработает в полную силу через три недели, заявил Пушилин

Пушилин: водоснабжение и электрификацию порта в Мариуполе восстановят через три недели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе
Стела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Водоснабжение и электрификация Мариупольского порта будут полностью восстановлены через 2-3 недели, сообщила глава ДНР Денис Пушилин.
"Чтобы порт заработал в полную силу, конечно же, нужно подведение электроэнергии и воды. Что в принципе сейчас и происходит достаточно серьезными темпами. Окончание работ ожидается в течение 2-3 недель", сказал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении территории комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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