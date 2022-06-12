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Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html
Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных
Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных - РИА Новости, 12.06.2022
Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных
Жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон рассказали РИА Новости, что украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:18
2022-06-12T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
северодонецк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон рассказали РИА Новости, что украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские военные делятся продуктами и всем, что у них есть."(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье - короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще", - сказал Антон.Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. "Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали", - сказала Валентина."(Украинские военные вели себя) плохо, гуманитарку они забирали там... Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: "до свидания". И люди остались без (всего), вот так вот", - рассказал Антон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html
https://ria.ru/20220612/bezhentsy-1794916630.html
россия
луганская народная республика
северодонецк
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в мире, россия, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
17:18 12.06.2022
 
Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных

Жители Северодонецка: украинские военные отбирали гумпомощь, а российские делятся едой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМирные жители получают гуманитарную помощь
Мирные жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мирные жители получают гуманитарную помощь. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон рассказали РИА Новости, что украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские военные делятся продуктами и всем, что у них есть.
"(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье - короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще", - сказал Антон.
Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Жительница Северодонецка рассказала об отношении ВСУ к мирным людям
Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. "Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали", - сказала Валентина.
"(Украинские военные вели себя) плохо, гуманитарку они забирали там... Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: "до свидания". И люди остались без (всего), вот так вот", - рассказал Антон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Следователи проводят следственный эксперимент - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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