https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html

Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных

Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных - РИА Новости, 12.06.2022

Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных

Жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон рассказали РИА Новости, что украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:18

2022-06-12T17:18

2022-06-12T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон рассказали РИА Новости, что украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские военные делятся продуктами и всем, что у них есть."(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье - короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще", - сказал Антон.Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. "Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали", - сказала Валентина."(Украинские военные вели себя) плохо, гуманитарку они забирали там... Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: "до свидания". И люди остались без (всего), вот так вот", - рассказал Антон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html

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северодонецк

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины