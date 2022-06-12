https://ria.ru/20220612/polety-1794945988.html

Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений

Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений - РИА Новости, 12.06.2022

Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений

ВМС США сделают паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений, говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:57

2022-06-12T19:57

2022-06-12T19:57

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. ВМС США сделают паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений, говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил ВМС США.В сообщении отмечается, что развернутые подразделения сделают паузу при первой же возможности.Как сообщалось, 8 июня в штате Калифорния погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey. Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился в пустынной местности на территории штата при выполнении тренировочного задания.В ходе тренировочного полета 3 июня погиб офицер ВМС.

https://ria.ru/20220521/ssha-1789892044.html

калифорния

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, космос - риа наука, калифорния, военно-морские силы сша