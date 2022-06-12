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Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений - РИА Новости, 12.06.2022
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Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений
Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений - РИА Новости, 12.06.2022
Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений
ВМС США сделают паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений, говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:57
2022-06-12T19:57
в мире
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калифорния
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. ВМС США сделают паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений, говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил ВМС США.В сообщении отмечается, что развернутые подразделения сделают паузу при первой же возможности.Как сообщалось, 8 июня в штате Калифорния погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey. Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился в пустынной местности на территории штата при выполнении тренировочного задания.В ходе тренировочного полета 3 июня погиб офицер ВМС.
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в мире, космос - риа наука, калифорния, военно-морские силы сша
19:57 12.06.2022
 
Авиация ВМС США остановит полеты для расследования недавних крушений

ВМС США приостановят полеты для оценки безопасности после серии крушений

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. ВМС США сделают паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений, говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил ВМС США.
"В связи с недавними авиакатастрофами с участием самолетов ВМС США и Корпуса морской пехоты командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня провести паузу в целях безопасности, чтобы пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по угрозам и управлением ошибками", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что развернутые подразделения сделают паузу при первой же возможности.
Как сообщалось, 8 июня в штате Калифорния погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey. Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился в пустынной местности на территории штата при выполнении тренировочного задания.
В ходе тренировочного полета 3 июня погиб офицер ВМС.
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