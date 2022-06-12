https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html

Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России

Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России - РИА Новости, 12.06.2022

Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России

Более 200 жителей индийского штата Бихар провели в воскресенье митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:03

2022-06-12T21:03

2022-06-12T21:03

в мире

владимир путин

нарендра моди

патна

индия

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Более 200 жителей индийского штата Бихар провели в воскресенье митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов, передает корреспондент РИА Новости.Активисты пришли на одну из площадей города Патны с транспарантами, повторяющими известный советский лозунг "Индия и Россия - братья", они держали фотографии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди и выкрикивали лозунги в поддержку России. Как сообщили участники митинга, подобная акция происходит впервые.Участники митинга отметили, что индийская молодежь выросла на фильмах и книгах из России, знает, любит и уважает русскую культуру."Люди, которые любят Россию, которые ее уважают, в день России они решили поддержать нашу страну, выразить уважение к ее культуре и ценностям", - сказал РИА Новости уроженец города Патна, депутат Курского городского собрания Абхай Кумар Сингх.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

патна

индия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, нарендра моди, патна, индия, россия