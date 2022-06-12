https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html
Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России
Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России - РИА Новости, 12.06.2022
Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России
Более 200 жителей индийского штата Бихар провели в воскресенье митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:03
2022-06-12T21:03
2022-06-12T21:03
в мире
владимир путин
нарендра моди
патна
индия
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Более 200 жителей индийского штата Бихар провели в воскресенье митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов, передает корреспондент РИА Новости.Активисты пришли на одну из площадей города Патны с транспарантами, повторяющими известный советский лозунг "Индия и Россия - братья", они держали фотографии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди и выкрикивали лозунги в поддержку России. Как сообщили участники митинга, подобная акция происходит впервые.Участники митинга отметили, что индийская молодежь выросла на фильмах и книгах из России, знает, любит и уважает русскую культуру."Люди, которые любят Россию, которые ее уважают, в день России они решили поддержать нашу страну, выразить уважение к ее культуре и ценностям", - сказал РИА Новости уроженец города Патна, депутат Курского городского собрания Абхай Кумар Сингх.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нарендра моди, патна, индия, россия
Более 200 жителей Индии провели акцию в поддержку России
Более 200 жителей Индии провели митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Более 200 жителей индийского штата Бихар провели в воскресенье митинг в поддержку России и в честь дружбы двух народов, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты пришли на одну из площадей города Патны
с транспарантами, повторяющими известный советский лозунг "Индия и Россия
- братья", они держали фотографии президента России Владимира Путина
и премьер-министра Индии Нарендры Моди
и выкрикивали лозунги в поддержку России. Как сообщили участники митинга, подобная акция происходит впервые.
"Мы вышли с плакатами "Индия и Россия - дружба, единство и братство", "Индия и Россия неразделимы", - сказал РИА Новости один из участников акции.
Участники митинга отметили, что индийская молодежь выросла на фильмах и книгах из России, знает, любит и уважает русскую культуру.
"Люди, которые любят Россию, которые ее уважают, в день России они решили поддержать нашу страну, выразить уважение к ее культуре и ценностям", - сказал РИА Новости уроженец города Патна, депутат Курского городского собрания Абхай Кумар Сингх.