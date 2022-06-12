https://ria.ru/20220612/ospa-1794856243.html

Вирус оспы обезьян может содержаться в сперме, выяснили итальянские ученые

Вирус оспы обезьян может содержаться в сперме, выяснили итальянские ученые - РИА Новости, 12.06.2022

Вирус оспы обезьян может содержаться в сперме, выяснили итальянские ученые

Итальянские ученые первыми в мире установили, что вирус оспы обезьян может содержаться в семенной жидкости, сообщил генеральный директор Национального института РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:38

2022-06-12T10:38

2022-06-12T10:40

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воз

оспа обезьян

италия

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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Итальянские ученые первыми в мире установили, что вирус оспы обезьян может содержаться в семенной жидкости, сообщил генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") Франческо Вайя."Наши исследователи первыми в мире обнаружили, что вирус, ответственный за оспу обезьян, может присутствовать в семенной жидкости", - заявил руководитель знаменитого научно-исследовательского центра.В этой связи Вайя напомнил, что вирусологи "даже в трудные времена говорили, в том числе молодежи, что мы можем и должны жить полноценной жизнью, но при соблюдении условий безопасности".В официальном сообщении института "Спалланцани" отмечается, что вирус оспы обезьян "может присутствовать в семенной жидкости человека, зараженного этим заболеванием, в форме, способной к размножению".Присутствие вируса оспы обезьян было выявлено в семенной жидкости шести из семи пациентов, находящихся в клинке института. В настоящее время ведутся дальнейшие исследования, связанные с "персистентностью вируса в сперме и других биологических материалах в целях полного понимания механизмов передачи этого вируса от человека к человеку".По мнению специалистов "Спалланцани", их работа позволит прояснить многие вопросы, связанные с гипотезой о передаче вируса оспы обезьян половым путем.Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение оспой обезьян зарегистрировано в 29 странах, всего выявлено уже более тысячи таких случаев. Однако до сих пор не было зафиксировано ни одного летального исхода. По мнению экспертов ВОЗ, опасность распространения этого заболевания в неэндемичных странах реальна. Особое беспокойство вызывает риск распространения вируса среди уязвимых групп населения, включая детей и беременных женщин.

https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html

https://ria.ru/20220610/ospa-1794624328.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, воз, оспа обезьян, италия