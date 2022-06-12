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Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:23

2022-06-12T13:23

2022-06-12T13:23

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.06 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о четырех обстрелах Гольмовского минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина