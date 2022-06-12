https://ria.ru/20220612/obstrel-1794883398.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:23
2022-06-12T13:23
2022-06-12T13:23
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.06 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о четырех обстрелах Гольмовского минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794880263.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_bdff3c585cd3453349cb4c1f017f0acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР снарядами калибра 152 миллиметра