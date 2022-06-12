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Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 12.06.2022
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Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:23
2022-06-12T13:23
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.06 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о четырех обстрелах Гольмовского минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
13:23 12.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.06 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о четырех обстрелах Гольмовского минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.
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