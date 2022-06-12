https://ria.ru/20220612/obstrel-1794876078.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского - РИА Новости, 12.06.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского

Шахта имени Скочинского в Донецке обесточена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:30

2022-06-12T12:30

2022-06-12T12:41

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Донецке обесточена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Из-за обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта имени Скочинского ", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794849758.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины