https://ria.ru/20220612/obstrel-1794876078.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского - РИА Новости, 12.06.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского
Шахта имени Скочинского в Донецке обесточена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:30
2022-06-12T12:30
2022-06-12T12:41
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Донецке обесточена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Из-за обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта имени Скочинского ", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794849758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:30 12.06.2022 (обновлено: 12:41 12.06.2022)
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Скочинского
В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск обесточило шахту имени Скочинского