https://ria.ru/20220612/obstrel-1794832896.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска в 3.35 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив семь снарядов из РСЗО "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T06:48

2022-06-12T06:48

2022-06-12T06:48

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

украина

луганск

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793649218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_006a07ef04a23794c952d098797992dc.jpg

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска в 3.35 обстреляли город Стаханов в ЛНР, выпустив семь снарядов из РСЗО "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО Ураган (7 снарядов)", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

стаханов

украина

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стаханов, украина, луганск, луганская народная республика