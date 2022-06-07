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Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793684734.html
Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям
Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям - РИА Новости, 07.06.2022
Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям
Бойцы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах города Попасная и ведут оттуда огонь по позициям ВСУ. Работа артиллерии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:52
2022-06-07T12:52
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специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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Бойцы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах города Попасная и ведут оттуда огонь по позициям ВСУ. Работа артиллерии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лнр, ситуация в днр и лнр, попасная, народная милиция лнр
12:52 07.06.2022
 

Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям

Читать ria.ru в
Бойцы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах города Попасная и ведут оттуда огонь по позициям ВСУ. Работа артиллерии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Антонюк

Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной
1 из 8

Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной
2 из 8

Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР подготавливают снаряды 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции на окраине Попасной
3 из 8

Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.

Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР на окраине Попасной
4 из 8

Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной
5 из 8

Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
© РИА Новости / Виктор Антонюк

Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.

Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной
6 из 8

Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.

Бойцы Народной милиции ЛНР разгружают боеприпасы рядом с огневой позицией артиллерийского расчета на окраине Попасной
7 из 8

За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк

Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.

Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной
8 из 8

Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПопаснаяНародная милиция ЛНР
 
 
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