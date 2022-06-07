https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793684734.html

Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям

Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям - РИА Новости, 07.06.2022

Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям

Бойцы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах города Попасная и ведут оттуда огонь по позициям ВСУ. Работа артиллерии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:52

2022-06-07T12:52

2022-06-07T12:52

фото

специальная военная операция на украине

лнр

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попасная

народная милиция лнр

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Бойцы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах города Попасная и ведут оттуда огонь по позициям ВСУ. Работа артиллерии — в фотоленте Ria.ru.

попасная

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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