Огневой контроль: артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям
Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.
Артиллерия ЛНР при поддержке авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут-Лисичанск.
Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.
Кроме того, продолжаются бои в районе Камышевахи и Тошковки, эти населенные пункты контролируются бойцами ЛНР.
Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.
Журналисты РИА Новости сняли работу артиллерийского расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 Народной милиции ЛНР.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.
Боеприпасы для 152-миллиметровой гаубицы Д-20 на огневой позиции.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ с окраин Попасной.
Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.
Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.
За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.
За это время уничтожено уже более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов противника.
Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.
Российская армия на первом этапе спецоперации существенно снизила боевой потенциал Украины.