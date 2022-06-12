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Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве

Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве - РИА Новости, 12.06.2022

Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве

Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:51

2022-06-12T12:51

2022-06-12T19:54

общество

москва

россия

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

олег пароев

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передает корреспондент РИА Новости.Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно — и точка", ранее сообщил журналистам гендиректор сети Олег Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области открылись 12 июня. При этом флагманский ресторан около станции метро "Пушкинская" планировалось открыть в 12:00 мск, а остальные 14 кафе — раньше, около 11:00 мск.Людей начали пускать внутрь ресторана на Пушкинской с небольшим опозданием в десять минут."Стояли минут 40 в очереди, но в 90-е очередь была еще больше… В целом настроение праздничное", — отмечает одна из посетительниц ресторана на Пушкинской Виктория.В отношении вкуса еды в преемнике McDonald's мнения посетителей разделились. "Да, вкус бургеров изменился. Я чувствую, что котелка какая-то иная… Возможно, она стала лучше", — заявил Владислав."Да вроде бы все так же, как и было. Тот же сыр, кетчуп, не знаю, что изменилось", — отмечает Игорь.Ранее гендиректор "Вкусно — и точка" Пароев заявил журналистам, что в понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов сети, а до конца июня — около 200.

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общество, москва, россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев