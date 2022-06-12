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Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве
Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве - РИА Новости, 12.06.2022
Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве
Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:51
2022-06-12T12:51
2022-06-12T19:54
общество
москва
россия
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передает корреспондент РИА Новости.Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно — и точка", ранее сообщил журналистам гендиректор сети Олег Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области открылись 12 июня. При этом флагманский ресторан около станции метро "Пушкинская" планировалось открыть в 12:00 мск, а остальные 14 кафе — раньше, около 11:00 мск.Людей начали пускать внутрь ресторана на Пушкинской с небольшим опозданием в десять минут."Стояли минут 40 в очереди, но в 90-е очередь была еще больше… В целом настроение праздничное", — отмечает одна из посетительниц ресторана на Пушкинской Виктория.В отношении вкуса еды в преемнике McDonald's мнения посетителей разделились. "Да, вкус бургеров изменился. Я чувствую, что котелка какая-то иная… Возможно, она стала лучше", — заявил Владислав."Да вроде бы все так же, как и было. Тот же сыр, кетчуп, не знаю, что изменилось", — отмечает Игорь.Ранее гендиректор "Вкусно — и точка" Пароев заявил журналистам, что в понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов сети, а до конца июня — около 200.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
12:51 12.06.2022 (обновлено: 19:54 12.06.2022)
Флагманский ресторан "Вкусно — и точка" открылся в Москве
Флагманский ресторан преемника McDonald's "Вкусно — и точка" открылся в Москве
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передает корреспондент РИА Новости.
Бывший McDonald's
в России
теперь называется "Вкусно — и точка", ранее сообщил журналистам гендиректор сети Олег Пароев. Первые 15 точек сети по Москве
и области открылись 12 июня. При этом флагманский ресторан около станции метро "Пушкинская" планировалось открыть в 12:00 мск, а остальные 14 кафе — раньше, около 11:00 мск.
Людей начали пускать внутрь ресторана на Пушкинской с небольшим опозданием в десять минут.
"Стояли минут 40 в очереди, но в 90-е очередь была еще больше… В целом настроение праздничное", — отмечает одна из посетительниц ресторана на Пушкинской Виктория.
В отношении вкуса еды в преемнике McDonald's мнения посетителей разделились. "Да, вкус бургеров изменился. Я чувствую, что котелка какая-то иная… Возможно, она стала лучше", — заявил Владислав.
"Да вроде бы все так же, как и было. Тот же сыр, кетчуп, не знаю, что изменилось", — отмечает Игорь.
Ранее гендиректор "Вкусно — и точка" Пароев заявил журналистам, что в понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов сети, а до конца июня — около 200.