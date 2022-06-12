https://ria.ru/20220612/neft-1794889997.html
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти" - РИА Новости, 12.06.2022
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:14
2022-06-12T14:14
2022-06-12T14:14
экономика
цены на нефть
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брянская область
транснефть
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Некоторые СМИ сообщили, что в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
https://ria.ru/20220612/neft-1794836100.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, польша, брянская область, транснефть
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"
Демин: "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику