https://ria.ru/20220612/neft-1794889997.html

Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"

Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти" - РИА Новости, 12.06.2022

Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"

Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:14

2022-06-12T14:14

2022-06-12T14:14

экономика

цены на нефть

европа

польша

брянская область

транснефть

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Некоторые СМИ сообщили, что в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

https://ria.ru/20220612/neft-1794836100.html

европа

польша

брянская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, польша, брянская область, транснефть