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Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти" - РИА Новости, 12.06.2022
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Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти" - РИА Новости, 12.06.2022
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:14
2022-06-12T14:14
экономика
цены на нефть
европа
польша
брянская область
транснефть
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Некоторые СМИ сообщили, что в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
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польша
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экономика, цены на нефть, европа, польша, брянская область, транснефть
14:14 12.06.2022
 
Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, заявили в "Транснефти"

Демин: "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Нефтепровод "Дружба" работает в штатом режиме, перебоев в работе не было. В соответствии с графиками прокачка идёт как в направлении Польши, так и стран Центральной Европы через Украину", - сказал Демин.
Некоторые СМИ сообщили, что в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
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