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Кадыров и глава Минприроды обсудили поиск месторождений нефти - РИА Новости, 12.06.2022
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Кадыров и глава Минприроды обсудили поиск месторождений нефти
Кадыров и глава Минприроды обсудили поиск месторождений нефти - РИА Новости, 12.06.2022
Кадыров и глава Минприроды обсудили поиск месторождений нефти
Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр природных ресурсов России Александр Козлов обсудили в Грозном актуальные для республики проекты, в частности налаживание... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T00:02
2022-06-12T00:02
александр александрович
россия
ножай-юртовский район
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ГРОЗНЫЙ, 11 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр природных ресурсов России Александр Козлов обсудили в Грозном актуальные для республики проекты, в частности налаживание водоснабжения в Ножай-Юртовском районе и бурение скважины для поиска нефтегазовых месторождений, сообщил Кадыров."Сегодня у меня состоялась плодотворная встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, находящимся в Чеченской Республике с рабочим визитом. Мы обсудили актуальные для региона проекты, реализация которых даст положительный результат в дальнейшем развитии региональной экосферы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он сообщил, что благодаря содействию Козлова региону в текущем году были выделены средства на решение важных задач социально-экономического развития."Мы нашли поддержку у Александра Александровича по многим проблемным вопросам, озвученным ранее Правительством ЧР. &lt;...&gt; Среди них проведение поисково-оценочных работ на подземные воды для обеспечения питьевого и бытового водоснабжения в населенных пунктах Ножай-Юртовского района и бурение параметрической скважины на территории Чеченской Республики в целях поиска нефтегазовых месторождений", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20220609/kozlov-1794352474.html
https://ria.ru/20220607/neft-1793829593.html
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александр александрович, россия, ножай-юртовский район
00:02 12.06.2022
 
Кадыров и глава Минприроды обсудили поиск месторождений нефти

Кадыров и глава Минприроды Козлов обсудили в Грозном поиск месторождений нефти

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр природных ресурсов России Александр Козлов обсудили в Грозном актуальные для республики проекты, в частности налаживание водоснабжения в Ножай-Юртовском районе и бурение скважины для поиска нефтегазовых месторождений, сообщил Кадыров.
"Сегодня у меня состоялась плодотворная встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, находящимся в Чеченской Республике с рабочим визитом. Мы обсудили актуальные для региона проекты, реализация которых даст положительный результат в дальнейшем развитии региональной экосферы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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"Мы нашли поддержку у Александра Александровича по многим проблемным вопросам, озвученным ранее Правительством ЧР. <...> Среди них проведение поисково-оценочных работ на подземные воды для обеспечения питьевого и бытового водоснабжения в населенных пунктах Ножай-Юртовского района и бурение параметрической скважины на территории Чеченской Республики в целях поиска нефтегазовых месторождений", - добавил глава Чечни.
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Александр АлександровичРоссияНожай-Юртовский район
 
 
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