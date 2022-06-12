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В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО - РИА Новости, 12.06.2022
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В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО
В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО - РИА Новости, 12.06.2022
В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО
Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:34
2022-06-12T14:26
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
россия
украина
нато
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал Foreign Policy.По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, научного сотрудника Центра анализа европейской политики, российская спецоперация на Украине обнажила проблемы внутри блока."Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса", — говорится в публикации.Несмотря на кажущееся единство целей, альянс выглядит уставшим и устаревшим, считает обозреватель. "Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена ​​в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?" — задался вопросом Лукас.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе.
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сша
россия
украина
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:34 12.06.2022 (обновлено: 14:26 12.06.2022)
 
В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО

Foreign Policy: российская спецоперация на Украине внесла раскол в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал Foreign Policy.
По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, научного сотрудника Центра анализа европейской политики, российская спецоперация на Украине обнажила проблемы внутри блока.
"Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса", — говорится в публикации.
Несмотря на кажущееся единство целей, альянс выглядит уставшим и устаревшим, считает обозреватель.
"Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена ​​в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?" — задался вопросом Лукас.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 06:24
NYT назвала страны, которые сопротивляются требованиям США по России
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СШАРоссияУкраинаНАТОСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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