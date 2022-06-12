09:34 12.06.2022 (обновлено: 14:26 12.06.2022)
В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО
Foreign Policy: российская спецоперация на Украине внесла раскол в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал Foreign Policy.
По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, научного сотрудника Центра анализа европейской политики, российская спецоперация на Украине обнажила проблемы внутри блока.
"Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса", — говорится в публикации.
Несмотря на кажущееся единство целей, альянс выглядит уставшим и устаревшим, считает обозреватель.
"Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?" — задался вопросом Лукас.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе.