https://ria.ru/20220612/nato-1794847047.html

В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО

В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО - РИА Новости, 12.06.2022

В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО

Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:34

2022-06-12T09:34

2022-06-12T14:26

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

россия

украина

нато

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс, "смерть мозга" которого еще в 2019 году констатировал Эммануэль Макрон, нуждается в капитальном ремонте, пишет американский журнал Foreign Policy.По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, научного сотрудника Центра анализа европейской политики, российская спецоперация на Украине обнажила проблемы внутри блока."Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса", — говорится в публикации.Несмотря на кажущееся единство целей, альянс выглядит уставшим и устаревшим, считает обозреватель. "Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена ​​в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?" — задался вопросом Лукас.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе.

https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html

сша

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии