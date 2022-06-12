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В США сравнили членство Украины в НАТО с планом "Барбаросса" - РИА Новости, 12.06.2022
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В США сравнили членство Украины в НАТО с планом "Барбаросса"
В США сравнили членство Украины в НАТО с планом "Барбаросса" - РИА Новости, 12.06.2022
В США сравнили членство Украины в НАТО с планом "Барбаросса"
Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России в силу риска повторения плана "Барбаросса" из-за особенностей географии, заявил в беседе с... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T03:14
2022-06-12T03:14
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России в силу риска повторения плана "Барбаросса" из-за особенностей географии, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.Собеседник обратил внимание на отсутствие значимых естественных преград между странами, что гипотетически может быть использовано для вторжения на российскую территорию.По его словам, все американские лидеры понимали, что Украина представляет собой красную линию для России."Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию "Барбаросса", и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачев, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО", — пояснил историк.Хомский добавил, что об этом знали все президенты и представители истеблишмента США.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/nato-1794529619.html
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в мире, украина, россия, грузия, нато, ноам хомский, сша
03:14 12.06.2022
 
В США сравнили членство Украины в НАТО с планом "Барбаросса"

Историк Хомский: вхождение Украины в НАТО опасно из-за риска повторения плана "Барбаросса"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России в силу риска повторения плана "Барбаросса" из-за особенностей географии, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Собеседник обратил внимание на отсутствие значимых естественных преград между странами, что гипотетически может быть использовано для вторжения на российскую территорию.
"Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно", — отметил Хомский.
По его словам, все американские лидеры понимали, что Украина представляет собой красную линию для России.
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"Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию "Барбаросса", и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачев, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО", — пояснил историк.
Хомский добавил, что об этом знали все президенты и представители истеблишмента США.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияГрузияНАТОНоам ХомскийСША
 
 
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