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"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков - РИА Новости, 12.06.2022
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"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков
"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков - РИА Новости, 12.06.2022
"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков
Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев на пресс-конференции. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:43
2022-06-12T14:40
mcdonald's corporation
пепси
экономика
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев на пресс-конференции."Сейчас идет тендер на выбор нового вкуса напитка. Рано или поздно все запасы закончатся. Новая "Кока Кола", насколько мы понимаем, не будет производиться в России, но этот вопрос мы скорее адресуем "Кока Коле". Мы уверенны, что они, а также их конкуренты, это компании "Пепси" и наша "Черноголовка", есть и другие достойные производители, произведут замечательные вкусы, которые подойдут нашим посетителям, и мы выберем лучший и он появится в нашей сети", - сказал он.
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mcdonald's corporation, пепси, экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:43 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
 
"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков

"Вкусно — и точка" выберет производителя напитков из "Пепси", "Черноголовки" и других

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев на пресс-конференции.
"Сейчас идет тендер на выбор нового вкуса напитка. Рано или поздно все запасы закончатся. Новая "Кока Кола", насколько мы понимаем, не будет производиться в России, но этот вопрос мы скорее адресуем "Кока Коле". Мы уверенны, что они, а также их конкуренты, это компании "Пепси" и наша "Черноголовка", есть и другие достойные производители, произведут замечательные вкусы, которые подойдут нашим посетителям, и мы выберем лучший и он появится в нашей сети", - сказал он.
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:31
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
 
McDonald's CorporationПепсиЭкономикаРоссия"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Олег Пароев
 
 
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