https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html

"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков

"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков - РИА Новости, 12.06.2022

"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков

Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев на пресс-конференции. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:43

2022-06-12T10:43

2022-06-12T14:40

mcdonald's corporation

пепси

экономика

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

олег пароев

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев на пресс-конференции."Сейчас идет тендер на выбор нового вкуса напитка. Рано или поздно все запасы закончатся. Новая "Кока Кола", насколько мы понимаем, не будет производиться в России, но этот вопрос мы скорее адресуем "Кока Коле". Мы уверенны, что они, а также их конкуренты, это компании "Пепси" и наша "Черноголовка", есть и другие достойные производители, произведут замечательные вкусы, которые подойдут нашим посетителям, и мы выберем лучший и он появится в нашей сети", - сказал он.

https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

mcdonald's corporation, пепси, экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев