https://ria.ru/20220612/minoborony-1794868168.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.06.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:50

2022-06-12T11:50

2022-06-12T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

https://ria.ru/20220612/minoborony-1794866302.html

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков