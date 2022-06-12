https://ria.ru/20220612/minoborony-1794868168.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.06.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:50
2022-06-12T11:50
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/minoborony-1794866302.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:50 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников
С начала спецоперации российские силы уничтожили 201 украинский самолет