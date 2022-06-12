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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/minoborony-1794868168.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.06.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:50
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/minoborony-1794866302.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:50 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1188 украинских беспилотников

С начала спецоперации российские силы уничтожили 201 украинский самолет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России перед нанесением удара по позициям ВСУ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России перед нанесением удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Летчик штурмовика Су-25 ВКС России перед нанесением удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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