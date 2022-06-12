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ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/minoborony-1794866302.html
ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022
ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины, сообщил в субботу официальный... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:39
2022-06-12T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
донбасс
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.Он уточнил, что в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Барвенкова Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, владимир путин, донбасс, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300
11:39 12.06.2022 (обновлено: 14:31 12.06.2022)
 
ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области и РЛС у Славянска

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.
Он уточнил, что в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Барвенкова Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДонбассВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)ЗРК С-300
 
 
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