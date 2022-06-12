11:39 12.06.2022 (обновлено: 14:31 12.06.2022)
ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области и РЛС у Славянска
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.
Он уточнил, что в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Барвенкова Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.