https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html

Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене

Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене - РИА Новости, 12.06.2022

Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене

Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в воскресенье в Ашхабаде заявил, что несмотря на конъюнктуру, Россия продолжает твердо проводить свой курс, как... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:28

2022-06-12T18:28

2022-06-12T18:37

россия

ашхабад

александр блохин

туркмения

рашид мередов

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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в воскресенье в Ашхабаде заявил, что несмотря на конъюнктуру, Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене, сообщает корреспондент РИА Новости.Об этом глава туркменского внешнеполитического ведомства сказал, выступая на приеме в честь Дня России в посольстве РФ в Ашхабаде.Мередов поздравил "всех сотрудников посольства, и в их лице, весь народ великой России с Днем России". Он отметил, что "это действительно главный праздник страны, который по сути, знаменует собой начало новой жизни современной России". По словам Мередова именно с этого времени Россия стала жить по-новому и прошла со времени объявления своего государственного суверенитета не простой, но очень эффективный путь в своем развитии.По его мнению, "авторитет Российской Федерации высок, а современная, многофункциональная и многоотраслевая финансово-экономическая система страны сегодня позволяет говорить о том, что Россия является полноправным, полноценным участником мирохозяйственных связей"."Несмотря на ту конъюнктуру, которая складывается сегодня в политическом и экономическом измерении, Российская Федерация по прежнему продолжает твердо и последовательно проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене", - заявил глава туркменского дипломатического ведомстваОн отметил, что "визит президента Туркменистана в Москву, который состоялся буквально позавчера, продемонстрировал твердость и решительность Туркменистана углублять свое стратегическое партнерство с Россией".Мередов также подчеркнул, что Туркменистан никогда не забудет ту поддержку, которую оказала стране Россия в тот сложный период, два года тому назад, когда все человечество столкнулось с коронавирусом, принесшим много бед."Мы готовы к дальнейшей совместной работе", - заявил Мередов.Выступая на приеме, посол России в Туркменистане Александр Блохин поблагодарил гостей за участие в праздновании Дня России, "когда вся страна, от Владивостока до западных рубежей, отмечает праздник единства российского общества и исторической самобытности народа страны".Дипломат высоко оценил итоги прошедших в Москве два дня назад российско-туркменских переговоров на высшем уровне, которые серьезно продвинули двусторонние отношения."Сегодня я хочу отметить, что туркмено-российские отношения находятся на самой высокой точке развития, что радует меня как посла, поскольку в этом есть и вклад нашего посольства", - подчеркнул российский посол.

https://ria.ru/20220610/kaspiy-1794599930.html

россия

ашхабад

туркмения

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россия, ашхабад, александр блохин, туркмения, рашид мередов