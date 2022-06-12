https://ria.ru/20220612/meredov-1794930444.html
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене - РИА Новости, 12.06.2022
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в воскресенье в Ашхабаде заявил, что несмотря на конъюнктуру, Россия продолжает твердо проводить свой курс, как... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:28
2022-06-12T18:28
2022-06-12T18:37
россия
ашхабад
александр блохин
туркмения
рашид мередов
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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в воскресенье в Ашхабаде заявил, что несмотря на конъюнктуру, Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене, сообщает корреспондент РИА Новости.Об этом глава туркменского внешнеполитического ведомства сказал, выступая на приеме в честь Дня России в посольстве РФ в Ашхабаде.Мередов поздравил "всех сотрудников посольства, и в их лице, весь народ великой России с Днем России". Он отметил, что "это действительно главный праздник страны, который по сути, знаменует собой начало новой жизни современной России". По словам Мередова именно с этого времени Россия стала жить по-новому и прошла со времени объявления своего государственного суверенитета не простой, но очень эффективный путь в своем развитии.По его мнению, "авторитет Российской Федерации высок, а современная, многофункциональная и многоотраслевая финансово-экономическая система страны сегодня позволяет говорить о том, что Россия является полноправным, полноценным участником мирохозяйственных связей"."Несмотря на ту конъюнктуру, которая складывается сегодня в политическом и экономическом измерении, Российская Федерация по прежнему продолжает твердо и последовательно проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене", - заявил глава туркменского дипломатического ведомстваОн отметил, что "визит президента Туркменистана в Москву, который состоялся буквально позавчера, продемонстрировал твердость и решительность Туркменистана углублять свое стратегическое партнерство с Россией".Мередов также подчеркнул, что Туркменистан никогда не забудет ту поддержку, которую оказала стране Россия в тот сложный период, два года тому назад, когда все человечество столкнулось с коронавирусом, принесшим много бед."Мы готовы к дальнейшей совместной работе", - заявил Мередов.Выступая на приеме, посол России в Туркменистане Александр Блохин поблагодарил гостей за участие в праздновании Дня России, "когда вся страна, от Владивостока до западных рубежей, отмечает праздник единства российского общества и исторической самобытности народа страны".Дипломат высоко оценил итоги прошедших в Москве два дня назад российско-туркменских переговоров на высшем уровне, которые серьезно продвинули двусторонние отношения."Сегодня я хочу отметить, что туркмено-российские отношения находятся на самой высокой точке развития, что радует меня как посла, поскольку в этом есть и вклад нашего посольства", - подчеркнул российский посол.
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россия, ашхабад, александр блохин, туркмения, рашид мередов
18:28 12.06.2022 (обновлено: 18:37 12.06.2022)
Глава МИД Туркмении: Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
Глава МИД Туркмении Мередов считает, что Россия твердо проводит свой курс на мировой арене
АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов в воскресенье в Ашхабаде заявил, что несмотря на конъюнктуру, Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене, сообщает корреспондент РИА Новости.
Об этом глава туркменского внешнеполитического ведомства сказал, выступая на приеме в честь Дня России
в посольстве РФ в Ашхабаде
.
Мередов поздравил "всех сотрудников посольства, и в их лице, весь народ великой России с Днем России". Он отметил, что "это действительно главный праздник страны, который по сути, знаменует собой начало новой жизни современной России". По словам Мередова именно с этого времени Россия стала жить по-новому и прошла со времени объявления своего государственного суверенитета не простой, но очень эффективный путь в своем развитии.
"Россия была, есть и остается крупнейшей мировой державой на мировой политической арене", - подчеркнул глава туркменского МИД.
По его мнению, "авторитет Российской Федерации высок, а современная, многофункциональная и многоотраслевая финансово-экономическая система страны сегодня позволяет говорить о том, что Россия является полноправным, полноценным участником мирохозяйственных связей".
"Несмотря на ту конъюнктуру, которая складывается сегодня в политическом и экономическом измерении, Российская Федерация по прежнему продолжает твердо и последовательно проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене", - заявил глава туркменского дипломатического ведомства
Он отметил, что "визит президента Туркменистана в Москву
, который состоялся буквально позавчера, продемонстрировал твердость и решительность Туркменистана углублять свое стратегическое партнерство с Россией".
Мередов также подчеркнул, что Туркменистан никогда не забудет ту поддержку, которую оказала стране Россия в тот сложный период, два года тому назад, когда все человечество столкнулось с коронавирусом, принесшим много бед.
"Мы готовы к дальнейшей совместной работе", - заявил Мередов.
Выступая на приеме, посол России в Туркменистане Александр Блохин
поблагодарил гостей за участие в праздновании Дня России, "когда вся страна, от Владивостока
до западных рубежей, отмечает праздник единства российского общества и исторической самобытности народа страны".
Дипломат высоко оценил итоги прошедших в Москве два дня назад российско-туркменских переговоров на высшем уровне, которые серьезно продвинули двусторонние отношения.
"Сегодня я хочу отметить, что туркмено-российские отношения находятся на самой высокой точке развития, что радует меня как посла, поскольку в этом есть и вклад нашего посольства", - подчеркнул российский посол.