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На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню - РИА Новости, 12.06.2022
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На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню - РИА Новости, 12.06.2022
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню
На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:36
2022-06-12T14:40
общество
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."На первом этапе нашим гостям будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки", - сказал он.Пароев отметил, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, "упаковка некоторых продуктов будет меняться". "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", - добавил он.Пароев отметил, что в меню сети ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри"."В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, "Биг Мак" и "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", - сказал он.
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общество, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:36 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
 
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню

Гендиректор: в ресторанах "Вкусно — и точка" сначала будет доступно не все меню

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"На первом этапе нашим гостям будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки", - сказал он.
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Пароев отметил, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, "упаковка некоторых продуктов будет меняться". "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", - добавил он.
Пароев отметил, что в меню сети ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри".
"В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, "Биг Мак" и "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", - сказал он.
 
ОбществоРоссияMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Олег Пароев
 
 
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