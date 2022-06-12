https://ria.ru/20220612/menyu-1794856069.html
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню - РИА Новости, 12.06.2022
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню
На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:36
2022-06-12T10:36
2022-06-12T14:40
общество
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."На первом этапе нашим гостям будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки", - сказал он.Пароев отметил, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, "упаковка некоторых продуктов будет меняться". "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", - добавил он.Пароев отметил, что в меню сети ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри"."В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, "Биг Мак" и "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", - сказал он.
https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:36 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
На первом этапе в ресторанах "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню
Гендиректор: в ресторанах "Вкусно — и точка" сначала будет доступно не все меню
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На первом этапе работы ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню, это связано с логистикой и сложностями с упаковкой, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"На первом этапе нашим гостям будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки", - сказал он.
Пароев отметил, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, "упаковка некоторых продуктов будет меняться". "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", - добавил он.
Пароев отметил, что в меню сети ресторанов "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's
) не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри".
"В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, "Биг Мак" и "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", - сказал он.