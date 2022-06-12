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При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794954001.html
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.06.2022
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:05
2022-06-12T22:05
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.По его словам, тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека."Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению в православный праздник, с целью запугать обычных мирных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", - сказал Селиванов.
https://ria.ru/20220609/obstrely-1794277522.html
мелитополь
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мелитополь, украина, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
21:05 12.06.2022 (обновлено: 22:05 12.06.2022)
 
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека

ГУМВД по Запорожской области: при теракте в Мелитополе пострадали четыре человека

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Мелитополе
Площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

"По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила девушка, у нее сильная потеря крови", - сообщил РИА Новости Селиванов.

По его словам, тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека.
"Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению в православный праздник, с целью запугать обычных мирных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", - сказал Селиванов.
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