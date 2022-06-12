https://ria.ru/20220612/melitopol-1794954001.html
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.06.2022
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:05
2022-06-12T21:05
2022-06-12T22:05
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:17:2815:1600_1920x0_80_0_0_bc8b7ffcf54aa51ee1b686f68be19053.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.По его словам, тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека."Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению в православный праздник, с целью запугать обычных мирных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", - сказал Селиванов.
https://ria.ru/20220609/obstrely-1794277522.html
мелитополь
украина
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea4367608a051389266dff4b5967f814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
21:05 12.06.2022 (обновлено: 22:05 12.06.2022)
При теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
ГУМВД по Запорожской области: при теракте в Мелитополе пострадали четыре человека
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила девушка, у нее сильная потеря крови", - сообщил РИА Новости Селиванов.
По его словам, тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека.
"Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению в православный праздник, с целью запугать обычных мирных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", - сказал Селиванов.