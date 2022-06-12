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В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794943589.html
В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта
В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта - РИА Новости, 12.06.2022
В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта
Меры безопасности в Мелитополе Запорожской области, где произошел теракт, будут усилены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:40
2022-06-12T19:40
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
херсонская область
украина
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Меры безопасности в Мелитополе Запорожской области, где произошел теракт, будут усилены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения."Меры безопасности в Мелитополе будут усилены", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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мелитополь, запорожская область, херсонская область , украина, донбасс
19:40 12.06.2022
 
В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта

Член администрации Запорожской области Рогов: в Мелитополе усилят меры безопасности

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Мелитополе
Площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Меры безопасности в Мелитополе Запорожской области, где произошел теракт, будут усилены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.
"Меры безопасности в Мелитополе будут усилены", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаДонбасс
 
 
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