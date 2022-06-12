https://ria.ru/20220612/melitopol-1794943589.html

В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта

В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта - РИА Новости, 12.06.2022

В Мелитополе усилят меры безопасности из-за теракта

Меры безопасности в Мелитополе Запорожской области, где произошел теракт, будут усилены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:40

2022-06-12T19:40

2022-06-12T19:40

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

херсонская область

украина

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Меры безопасности в Мелитополе Запорожской области, где произошел теракт, будут усилены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения."Меры безопасности в Мелитополе будут усилены", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html

мелитополь

запорожская область

херсонская область

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мелитополь, запорожская область, херсонская область , украина, донбасс