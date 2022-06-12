https://ria.ru/20220612/melitopol-1794940868.html

Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе

Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022

Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе

За терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:24

2022-06-12T19:24

2022-06-12T19:36

специальная военная операция на украине

украина

мелитополь

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791412918_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_abe98c64a93c3b52d862496ea77b4165.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. За терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России."Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам", - сказал РоговВ ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220602/melitopol-1792645998.html

украина

мелитополь

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мелитополь, запорожская область, херсонская область