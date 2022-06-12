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Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794940868.html
Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе
Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022
Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе
За терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:24
2022-06-12T19:36
специальная военная операция на украине
украина
мелитополь
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. За терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России."Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам", - сказал РоговВ ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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украина, мелитополь, запорожская область, херсонская область
19:24 12.06.2022 (обновлено: 19:36 12.06.2022)
 
Член администрации Запорожской области обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе

Член администрации Запорожской области Рогов обвинил ВСУ в теракте в Мелитополе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. За терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.
"За терактом стоят украинские боевики. Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России.
"Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам", - сказал Рогов
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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