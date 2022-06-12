https://ria.ru/20220612/melitopol-1794875873.html

На главной площади Мелитополя подняли российский флаг

На главной площади Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022

На главной площади Мелитополя подняли российский флаг

В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:28

2022-06-12T12:28

2022-06-12T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

ситуация в днр и лнр

галина данильченко

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации."На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.Глава ВГА Галина Данильченко поздравила горожан с праздником."Мы гордимся многовековой историей, которая нас связывает, уникальными культурными и духовными традициями, общими великими победами и именами наших героев. Мы гордимся причастностью к судьбе России сегодня и строим планы на будущее", — сказала она.По словам Данильченко, именно Россия и ее народ стали для жителей Запорожской области защитой и опорой, поддержкой и ориентиром на будущее."Нашего общего, светлого и сильного будущего, в одной семье, одной стране, плечом к плечу", — добавила Данильченко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1791931995.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, запорожская область, ситуация в днр и лнр, галина данильченко, день россии