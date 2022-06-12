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На главной площади Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794875873.html
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг
В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:28
2022-06-12T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
ситуация в днр и лнр
галина данильченко
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации."На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.Глава ВГА Галина Данильченко поздравила горожан с праздником."Мы гордимся многовековой историей, которая нас связывает, уникальными культурными и духовными традициями, общими великими победами и именами наших героев. Мы гордимся причастностью к судьбе России сегодня и строим планы на будущее", — сказала она.По словам Данильченко, именно Россия и ее народ стали для жителей Запорожской области защитой и опорой, поддержкой и ориентиром на будущее."Нашего общего, светлого и сильного будущего, в одной семье, одной стране, плечом к плечу", — добавила Данильченко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, мелитополь, запорожская область, ситуация в днр и лнр, галина данильченко, день россии
12:28 12.06.2022 (обновлено: 17:22 12.06.2022)
 
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг

Российский флаг подняли на главной площади Мелитополя в День России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Горожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации.
"На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.
Глава ВГА Галина Данильченко поздравила горожан с праздником.
"Мы гордимся многовековой историей, которая нас связывает, уникальными культурными и духовными традициями, общими великими победами и именами наших героев. Мы гордимся причастностью к судьбе России сегодня и строим планы на будущее", — сказала она.
По словам Данильченко, именно Россия и ее народ стали для жителей Запорожской области защитой и опорой, поддержкой и ориентиром на будущее.
"Нашего общего, светлого и сильного будущего, в одной семье, одной стране, плечом к плечу", — добавила Данильченко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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