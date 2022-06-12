12:28 12.06.2022 (обновлено: 17:22 12.06.2022)
На главной площади Мелитополя подняли российский флаг
Российский флаг подняли на главной площади Мелитополя в День России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе День России отметили поднятием российского флага в центре города, сообщила пресс-служба местной военно-гражданской администрации.
"На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.
Глава ВГА Галина Данильченко поздравила горожан с праздником.
"Мы гордимся многовековой историей, которая нас связывает, уникальными культурными и духовными традициями, общими великими победами и именами наших героев. Мы гордимся причастностью к судьбе России сегодня и строим планы на будущее", — сказала она.
По словам Данильченко, именно Россия и ее народ стали для жителей Запорожской области защитой и опорой, поддержкой и ориентиром на будущее.
"Нашего общего, светлого и сильного будущего, в одной семье, одной стране, плечом к плечу", — добавила Данильченко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.