https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794853240.html
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"
Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:14
2022-06-12T10:14
2022-06-12T14:40
россия
экономика
mcdonald's corporation
москва
одинцово
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_4d46d48bc4da4252a05708e4272e05bd.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости."Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка", — сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.По его словам, завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.Но пока посетителям "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню. Пароев объяснил это логистическими сложностями, а также тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки.Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри". "Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов. "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — рассказал Пароев.С сегодняшнего дня в столице и области заработали 15 точек обновленной сети: первый ресторан на Пушкинской площади, на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также в Одинцово, Химках и Реутово.McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.
https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
россия
москва
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_14c2cf645e34ca1fbd5e5b75225a5e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, mcdonald's corporation, москва, одинцово, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:14 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"
Бывшая сеть ресторанов McDonald’s в России получила название "Вкусно — и точка"
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка", — сказал гендиректор компании в России
Олег Пароев.
По его словам, завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.
Но пока посетителям "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню. Пароев объяснил это логистическими сложностями, а также тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки.
Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри".
"Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.
Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов.
"Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — рассказал Пароев.
С сегодняшнего дня в столице и области заработали 15 точек обновленной сети: первый ресторан на Пушкинской площади, на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также в Одинцово
, Химках
и Реутово.
McDonald's
приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине
. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.