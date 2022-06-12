https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794853240.html

McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"

McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022

McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"

Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:14

2022-06-12T10:14

2022-06-12T14:40

россия

экономика

mcdonald's corporation

москва

одинцово

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

олег пароев

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости."Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка", — сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.По его словам, завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.Но пока посетителям "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню. Пароев объяснил это логистическими сложностями, а также тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки.Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри". "Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов. "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — рассказал Пароев.С сегодняшнего дня в столице и области заработали 15 точек обновленной сети: первый ресторан на Пушкинской площади, на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также в Одинцово, Химках и Реутово.McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, mcdonald's corporation, москва, одинцово, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев