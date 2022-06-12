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McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022
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McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"
Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:14
2022-06-12T14:40
россия
экономика
mcdonald's corporation
москва
одинцово
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости."Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка", — сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.По его словам, завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.Но пока посетителям "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню. Пароев объяснил это логистическими сложностями, а также тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки.Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри". "Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов. "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — рассказал Пароев.С сегодняшнего дня в столице и области заработали 15 точек обновленной сети: первый ресторан на Пушкинской площади, на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также в Одинцово, Химках и Реутово.McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.
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россия, экономика, mcdonald's corporation, москва, одинцово, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:14 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
 
McDonald's в России переименовали во "Вкусно — и точка"

Бывшая сеть ресторанов McDonald’s в России получила название "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовый логотип бывшей сети McDonald's, открывшейся под новым названием "Вкусно — и точка"
Новый логотип бывшей сети McDonald's, открывшейся под новым названием Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Новый логотип бывшей сети McDonald's, открывшейся под новым названием "Вкусно — и точка"
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's снова открылись в Москве и Подмосковье под новым названием "Вкусно — и точка", передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад представить наше новое название — "Вкусно — и точка", — сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.
По его словам, завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.
Но пока посетителям "Вкусно — и точка" будет доступно не все меню. Пароев объяснил это логистическими сложностями, а также тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки.
Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри".
"Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.
Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов.
"Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — рассказал Пароев.
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С сегодняшнего дня в столице и области заработали 15 точек обновленной сети: первый ресторан на Пушкинской площади, на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде, а также в Одинцово, Химках и Реутово.
McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.
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