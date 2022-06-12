https://ria.ru/20220612/mariupol-1794907897.html

Добровольцы из Югры в День России устроили праздник для жителей Мариуполя

Добровольцы из Югры в День России устроили праздник для жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.06.2022

Добровольцы из Югры в День России устроили праздник для жителей Мариуполя

Волонтеры из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устроили праздник в честь Дня России для жителей Мариуполя и раздали им сладкие подарки и коробки с... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:55

2022-06-12T15:55

2022-06-12T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мариуполь

украина

днр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794864719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f604d56f38fa83788ba70bdc7b0796c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Волонтеры из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устроили праздник в честь Дня России для жителей Мариуполя и раздали им сладкие подарки и коробки с гуманитарной помощью, сообщил РИА Новости руководитель регионального гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.По его словам, праздник в честь дня России в Мариуполе начался с торжественного поднятия флага РФ, затем добровольцы отправились в автопробег по городу и труднодоступным поселкам под флагами России и Югры, чтобы раздать местным жителям гуманитарную помощь – коробки весом порядка 15 килограммов с продуктами длительного хранения, а также предметами первой необходимости и гигиены. Помимо этого, югорские волонтеры раздают детям сладкие подарки, в которые входят игрушки, канцелярские товары и особый презент из Югры – кедровая шишка."У нас большая колонка, играет российская музыка. Город потихоньку оживает. Даже за последнюю неделю заметно, что жителей прибавилось раза в два – в три. Достаточно много машин, российские флаги приветствуют. Под песни про Россию люди танцуют на выдаче гуманитарной помощи. То есть, дух пророссийский (ощущается) в Мариуполе. Город восстанавливается, преображается, все этому радуются и ждут, когда он заживет новой жизнью. Праздничная атмосфера в полном объеме. Люди радуются, танцуют, подпевают", - сказал собеседник агентства.Силами добровольцев из Югры под Мариуполем развернуты пункт временного размещения и лагерь добровольцев для оказания помощи местным жителям. Как отметил Логинов, сейчас основная работа волонтеров – выдача гуманитарной помощи, продуктовых наборов и хлеба. Также, по его словам, активно идет восстановление социальной инфраструктуры – школ, детсадов, и больниц. Помимо этого, в составе добровольцев имеются врачи, которые работают как в больницах, так и организованных выездных амбулаторных пунктах.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

россия

мариуполь

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мариуполь, украина, днр, донбасс