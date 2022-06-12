https://ria.ru/20220612/mariupol-1794885648.html
Порт Мариуполя полностью разминировали
Порт Мариуполя полностью разминировали - РИА Новости, 12.06.2022
Порт Мариуполя полностью разминировали
Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:39
2022-06-12T13:39
2022-06-12T17:26
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Порт полностью разминирован. Это касается и территории, и акватории. Было обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов", — сказал он.Представители российских и иностранных СМИ смогли убедиться в этом во время пресс-тура, организованного Минобороны. Они осмотрели акваторию на катере связи КСВ-67.Последние обнаруженные мины уничтожили при журналистах.По словам Пушилина, гавань уже работает и на экспорт, и на импорт."В целом экспортную составляющую, как и прежде, в рамках порта будет составлять металл, уголь и зерно. Что касается импортных поставок, основа — это строительные материалы, которые будут в огромных количествах поставляться в рамках восстановительной программы городов ДНР", — сказал глава республики.Он отметил, что пока есть сложности с электроэнергией и водой, но эти работы планируется завершить в течение двух-трех недель. До конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции, заключил Пушилин.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
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РИА Новости
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в мире, россия, вооруженные силы рф, мариуполь
13:39 12.06.2022 (обновлено: 17:26 12.06.2022)
Порт Мариуполя полностью разминировали
В Мариуполе обезвредили порт, обеспечив безопасность судоходства
МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Порт полностью разминирован. Это касается и территории, и акватории. Было обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов", — сказал он.
Представители российских и иностранных СМИ смогли убедиться в этом во время пресс-тура, организованного Минобороны. Они осмотрели акваторию на катере связи КСВ-67.
Последние обнаруженные мины уничтожили при журналистах.
"Вчера найдено и обезврежено 16 мин, из них пять в акватории порта, остальные — противодесантные мины на пляже. До конца сегодняшнего дня пляж будет полностью разминирован", — сказал военнослужащий с позывным Мотор.
По словам Пушилина, гавань уже работает и на экспорт, и на импорт.
"В целом экспортную составляющую, как и прежде, в рамках порта будет составлять металл, уголь и зерно. Что касается импортных поставок, основа — это строительные материалы, которые будут в огромных количествах поставляться в рамках восстановительной программы городов ДНР", — сказал глава республики.
Он отметил, что пока есть сложности с электроэнергией и водой, но эти работы планируется завершить в течение двух-трех недель.
До конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции, заключил Пушилин.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ
и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России
расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.