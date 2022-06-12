https://ria.ru/20220612/mariupol-1794885648.html

Порт Мариуполя полностью разминировали

Порт Мариуполя полностью разминировали - РИА Новости, 12.06.2022

Порт Мариуполя полностью разминировали

Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:39

2022-06-12T13:39

2022-06-12T17:26

в мире

россия

вооруженные силы рф

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Порт полностью разминирован. Это касается и территории, и акватории. Было обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов", — сказал он.Представители российских и иностранных СМИ смогли убедиться в этом во время пресс-тура, организованного Минобороны. Они осмотрели акваторию на катере связи КСВ-67.Последние обнаруженные мины уничтожили при журналистах.По словам Пушилина, гавань уже работает и на экспорт, и на импорт."В целом экспортную составляющую, как и прежде, в рамках порта будет составлять металл, уголь и зерно. Что касается импортных поставок, основа — это строительные материалы, которые будут в огромных количествах поставляться в рамках восстановительной программы городов ДНР", — сказал глава республики.Он отметил, что пока есть сложности с электроэнергией и водой, но эти работы планируется завершить в течение двух-трех недель. До конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции, заключил Пушилин.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220612/greki-1794868947.html

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в мире, россия, вооруженные силы рф, мариуполь