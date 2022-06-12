https://ria.ru/20220612/mariupol-1794882882.html

Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности

Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности - РИА Новости, 12.06.2022

Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности

Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил российским и... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:16

2022-06-12T13:16

2022-06-12T13:16

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мариуполь

денис пушилин

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил российским и иностранным журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Люди возвращаются - это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться", - сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы республики, в Мариуполе сохраняется проблема с рабочими местами."Что касается рабочих мест, то предприятия сейчас не восстановлены в полной мере. Но кроме того есть возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе. Средняя зарплата больше 30 тысяч рублей. Это сейчас довольно серьезное подспорье. Как только появляется обеспечение в том районе, где проживают люди, они возвращаются", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20220612/kholera-1794881507.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, россия