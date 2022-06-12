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Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности - РИА Новости, 12.06.2022
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Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности
Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности - РИА Новости, 12.06.2022
Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности
Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил российским и... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:16
2022-06-12T13:16
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
россия
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил российским и иностранным журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Люди возвращаются - это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться", - сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы республики, в Мариуполе сохраняется проблема с рабочими местами."Что касается рабочих мест, то предприятия сейчас не восстановлены в полной мере. Но кроме того есть возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе. Средняя зарплата больше 30 тысяч рублей. Это сейчас довольно серьезное подспорье. Как только появляется обеспечение в том районе, где проживают люди, они возвращаются", - отметил Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, россия
13:16 12.06.2022
 
Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности

Глава ДНР Пушилин: мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазрушенные жилые дома в Мариуполе
Разрушенные жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушенные жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил российским и иностранным журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Люди возвращаются - это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться", - сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 13:06
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
По словам главы республики, в Мариуполе сохраняется проблема с рабочими местами.
"Что касается рабочих мест, то предприятия сейчас не восстановлены в полной мере. Но кроме того есть возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе. Средняя зарплата больше 30 тысяч рублей. Это сейчас довольно серьезное подспорье. Как только появляется обеспечение в том районе, где проживают люди, они возвращаются", - отметил Пушилин.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинРоссия
 
 
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