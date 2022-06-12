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Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/lnr-1794954585.html
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.06.2022
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта
Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:11
2022-06-12T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
светлодарск
донецкая народная республика
попасная
россия
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СВЕТЛОДАРСК, 12 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о деревнях Видроження и Медная гора. Сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.Сообщается, что бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html
луганская народная республика
светлодарск
донецкая народная республика
попасная
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в мире, луганская народная республика, светлодарск, донецкая народная республика, попасная, россия
21:11 12.06.2022 (обновлено: 21:33 12.06.2022)
 
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта

Силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Видроження и Медная гора

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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СВЕТЛОДАРСК, 12 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о деревнях Видроження и Медная гора. Сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.
Военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов
Сообщается, что бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции националистов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаПопаснаяРоссия
 
 
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