https://ria.ru/20220612/lnr-1794954585.html

Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта

Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.06.2022

Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта

Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:11

2022-06-12T21:11

2022-06-12T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

светлодарск

донецкая народная республика

попасная

россия

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СВЕТЛОДАРСК, 12 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о деревнях Видроження и Медная гора. Сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.Сообщается, что бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

луганская народная республика

светлодарск

донецкая народная республика

попасная

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, светлодарск, донецкая народная республика, попасная, россия