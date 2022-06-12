https://ria.ru/20220612/lnr-1794954585.html
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.06.2022
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта
Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:11
2022-06-12T21:11
2022-06-12T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
светлодарск
донецкая народная республика
попасная
россия
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СВЕТЛОДАРСК, 12 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о деревнях Видроження и Медная гора. Сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.Сообщается, что бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html
луганская народная республика
светлодарск
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика, светлодарск, донецкая народная республика, попасная, россия
21:11 12.06.2022 (обновлено: 21:33 12.06.2022)
Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта
Силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Видроження и Медная гора