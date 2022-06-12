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Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей
Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей - РИА Новости, 12.06.2022
Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей
Народная милиция ЛНР вывезла из села Тошковка, расположенного в зоне боевых действий, около 50 мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:59
2022-06-12T20:59
2022-06-12T21:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР вывезла из села Тошковка, расположенного в зоне боевых действий, около 50 мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Долгое время местные жители скрывались в подвале местной шахты. Националисты не давали им выходить, по сути, укрываясь ими как живым щитом. Сегодня удалось организовать их выезд в безопасное место, под прикрытием наших отрядов мы вывезли около 50 человек", - сообщили в пресс-службе Народной милиции.
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
20:59 12.06.2022 (обновлено: 21:00 12.06.2022)
Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей
Народная милиция ЛНР вывезла из села Тошковка в зоне боев около пятидесяти мирных жителей