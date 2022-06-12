https://ria.ru/20220612/lnr-1794953108.html

Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей

Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей - РИА Новости, 12.06.2022

Народная милиция ЛНР вывезла из зоны боев около пятидесяти мирных жителей

Народная милиция ЛНР вывезла из села Тошковка, расположенного в зоне боевых действий, около 50 мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:59

2022-06-12T20:59

2022-06-12T21:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788274294_0:309:3072:2037_1920x0_80_0_0_2cd8f016ebcdcb88fc4cf3ed089fbaf0.jpg

ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР вывезла из села Тошковка, расположенного в зоне боевых действий, около 50 мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Долгое время местные жители скрывались в подвале местной шахты. Националисты не давали им выходить, по сути, укрываясь ими как живым щитом. Сегодня удалось организовать их выезд в безопасное место, под прикрытием наших отрядов мы вывезли около 50 человек", - сообщили в пресс-службе Народной милиции.

https://ria.ru/20220606/severodonetsk-1793398736.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины