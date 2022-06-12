https://ria.ru/20220612/lnr-1794893779.html

В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России

В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России - РИА Новости, 12.06.2022

В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России

В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:34

2022-06-12T14:34

2022-06-12T14:34

павел красноруцкий

луганская народная республика

российский союз молодежи

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник.В День России глава ЛНР с председателем Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павлом Красноруцким вручил конституцию РФ и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности. Паспорт гражданина Российской Федерации ребята получили накануне."Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской народной республике растет ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тысяч человек", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

луганская народная республика

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павел красноруцкий, луганская народная республика, российский союз молодежи