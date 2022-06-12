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В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России - РИА Новости, 12.06.2022
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В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России - РИА Новости, 12.06.2022
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:34
2022-06-12T14:34
павел красноруцкий
луганская народная республика
российский союз молодежи
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник.В День России глава ЛНР с председателем Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павлом Красноруцким вручил конституцию РФ и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности. Паспорт гражданина Российской Федерации ребята получили накануне."Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской народной республике растет ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тысяч человек", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.
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павел красноруцкий, луганская народная республика, российский союз молодежи
14:34 12.06.2022
 
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России

Пасечник: в ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник.
В День России глава ЛНР с председателем Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павлом Красноруцким вручил конституцию РФ и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности. Паспорт гражданина Российской Федерации ребята получили накануне.
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"Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской народной республике растет ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тысяч человек", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.
 
Павел КрасноруцкийЛуганская Народная РеспубликаРоссийский союз молодежи
 
 
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