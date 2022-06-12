https://ria.ru/20220612/lnr-1794893779.html
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России - РИА Новости, 12.06.2022
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:34
2022-06-12T14:34
2022-06-12T14:34
павел красноруцкий
луганская народная республика
российский союз молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. В ЛНР уже 284 тысячи жителей имеют гражданство России, заявил глава республики Леонид Пасечник.В День России глава ЛНР с председателем Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павлом Красноруцким вручил конституцию РФ и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности. Паспорт гражданина Российской Федерации ребята получили накануне."Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской народной республике растет ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тысяч человек", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3eb9742974e0e4fe6adabdc46d800146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел красноруцкий, луганская народная республика, российский союз молодежи
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
Пасечник: в ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России