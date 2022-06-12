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Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными - РИА Новости, 12.06.2022
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Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными
Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными - РИА Новости, 12.06.2022
Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными
Подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с украинскими боевиками, засевшими в промышленной зоне рядом с заводом "Азот" в Северодонецке, передает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:17
2022-06-12T16:46
в мире
луганская народная республика
северодонецк
вооруженные силы украины
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с украинскими боевиками, засевшими в промышленной зоне рядом с заводом "Азот" в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что силы ЛНР поддерживает артиллерия.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские военные, заблокированные на предприятии "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на территории завода находятся около трех сотен военнослужащих.Вечером того же дня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали выходить через вторую проходную химкомбината, которая не контролируется боевиками. В то же время остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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луганская народная республика
северодонецк
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96
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Бои сил ЛНР и Украины в промзоне Северодонецка
Бои сил ЛНР и Украины в промзоне Северодонецка
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины
14:17 12.06.2022 (обновлено: 16:46 12.06.2022)
 
Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными

Силы ЛНР ведут бои с засевшими в промзоне Северодонецка украинскими военными

Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с украинскими боевиками, засевшими в промышленной зоне рядом с заводом "Азот" в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что силы ЛНР поддерживает артиллерия.
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские военные, заблокированные на предприятии "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на территории завода находятся около трех сотен военнослужащих.
Вечером того же дня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали выходить через вторую проходную химкомбината, которая не контролируется боевиками. В то же время остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы Украины
 
 
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