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Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными

Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными - РИА Новости, 12.06.2022

Силы ЛНР ведут бои с засевшими в Северодонецке украинскими военными

Подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с украинскими боевиками, засевшими в промышленной зоне рядом с заводом "Азот" в Северодонецке, передает... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:17

2022-06-12T14:17

2022-06-12T16:46

в мире

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР ведут бои с украинскими боевиками, засевшими в промышленной зоне рядом с заводом "Азот" в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что силы ЛНР поддерживает артиллерия.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские военные, заблокированные на предприятии "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на территории завода находятся около трех сотен военнослужащих.Вечером того же дня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали выходить через вторую проходную химкомбината, которая не контролируется боевиками. В то же время остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

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северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бои сил ЛНР и Украины в промзоне Северодонецка Бои сил ЛНР и Украины в промзоне Северодонецка 2022-06-12T14:17 true PT0M20S

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины