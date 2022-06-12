https://ria.ru/20220612/lnr-1794872399.html

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:10

2022-06-12T12:10

2022-06-12T12:15

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луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел производился в 8.00 (время совпадает с мск). Войска Украины выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров из населенного пункта Приволье."В результате обстрела н.п. Кременная получила ранения женщина 1943 г.р. Информация о повреждениях уточняется", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины