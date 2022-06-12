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Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
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Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:10
2022-06-12T12:15
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел производился в 8.00 (время совпадает с мск). Войска Украины выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров из населенного пункта Приволье."В результате обстрела н.п. Кременная получила ранения женщина 1943 г.р. Информация о повреждениях уточняется", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:10 12.06.2022 (обновлено: 12:15 12.06.2022)
 
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел производился в 8.00 (время совпадает с мск). Войска Украины выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров из населенного пункта Приволье.
"В результате обстрела н.п. Кременная получила ранения женщина 1943 г.р. Информация о повреждениях уточняется", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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