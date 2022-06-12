https://ria.ru/20220612/lnr-1794872399.html
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:10
2022-06-12T12:10
2022-06-12T12:15
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела города Кременная в Луганской народной республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел производился в 8.00 (время совпадает с мск). Войска Украины выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров из населенного пункта Приволье."В результате обстрела н.п. Кременная получила ранения женщина 1943 г.р. Информация о повреждениях уточняется", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:10 12.06.2022 (обновлено: 12:15 12.06.2022)
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками