В ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии
По случаю Дня России на дорогах ЛНР установили билборды в честь российской армии
© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Накануне Дня России на дорогах ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
Плакаты висят в различных местах Луганска и других городов, а также на трассах между ними.
На некоторых из плакатов военный соединяет пальцы в символ Z. Рядом размещены слоганы: "Рожденные побеждать", "Мы - русские! С нами Бог!", "Победа куется в огне" и другие.
На других плакатах военные изображены на фоне символа V. "Вежливый - не значит терпеливый", "Только вперед!" - гласят эти плакаты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.