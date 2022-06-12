https://ria.ru/20220612/lnr-1794838652.html

В ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии

В ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии - РИА Новости, 12.06.2022

В ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии

Накануне Дня России на дорогах ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:27

2022-06-12T08:27

2022-06-12T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

владимир путин

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Накануне Дня России на дорогах ЛНР появились патриотические билборды в честь российской армии, передает корреспондент РИА Новости.Плакаты висят в различных местах Луганска и других городов, а также на трассах между ними.На некоторых из плакатов военный соединяет пальцы в символ Z. Рядом размещены слоганы: "Рожденные побеждать", "Мы - русские! С нами Бог!", "Победа куется в огне" и другие.На других плакатах военные изображены на фоне символа V. "Вежливый - не значит терпеливый", "Только вперед!" - гласят эти плакаты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20220612/lider-1794835596.html

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, владимир путин