16:26 12.06.2022 (обновлено: 16:33 12.06.2022)
В Керчи открыли памятник Василию Лановому
В Керчи открыли памятник советскому и российскому актеру Василию Лановому
© Администрация города КерчиБюст заслуженного артиста Василия Ланового открыт у театра им. А.С. Пушкина в Керчи
© Администрация города Керчи
Бюст заслуженного артиста Василия Ланового открыт у театра им. А.С. Пушкина в Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Памятник советскому и российскому актеру театра и кино Василию Лановому открыли в Керчи, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Увековечили память Василия Семёновича Ланового в Керчи. Бюст заслуженного артиста сегодня открыли у театра им. Пушкина… Все мы выросли на фильмах, где он непременно играл героев, отличавшихся мужеством и честью", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
По его словам, Лановой не раз приезжал в Керчь, долгие годы был членом жюри Международного фестиваля "Боспорские Агоны", и всегда керчане приветствовал артиста стоя.
"Отныне бронзовый бюст великого артиста, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, в реалистичной манере, передающей характер и внешние черты всеми любимого актера, всегда будет украшать центр нашего города, а мы - помнить и чтить великого русского артиста и гражданина", - подчеркнул глава администрации.
Лановому в 2019 году решением Керченского горсовета было присвоено звание "Почётный гражданин города-героя Керчи" за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения.