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Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/krym-1794824488.html
Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму
Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму - РИА Новости, 12.06.2022
Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:18
2022-06-12T08:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
республика крым
ричард хаас
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.По его мнению, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу.Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, республика крым, ричард хаас
02:18 12.06.2022 (обновлено: 08:09 12.06.2022)
 
Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму

Дипломат Хаас: Зеленский смягчил риторику и намекнул на идею отказа от претензий на Крым

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
По его мнению, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу.

"Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом", — отметил Хаас.

Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРичард Хаас
 
 
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