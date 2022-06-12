02:18 12.06.2022 (обновлено: 08:09 12.06.2022)
Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму
Дипломат Хаас: Зеленский смягчил риторику и намекнул на идею отказа от претензий на Крым
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
По его мнению, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу.
"Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом", — отметил Хаас.
Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны.