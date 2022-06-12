https://ria.ru/20220612/krym-1794824488.html

Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму

Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму - РИА Новости, 12.06.2022

Американский дипломат сообщил о намеке Зеленского на компромисс по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:18

2022-06-12T02:18

2022-06-12T08:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

республика крым

ричард хаас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792944851_0:65:1806:1081_1920x0_80_0_0_b4dfe4086d1760442aef9f73bc76b0f5.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.По его мнению, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу.Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/krym-1793621581.html

украина

россия

киев

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, республика крым, ричард хаас