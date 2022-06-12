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Два научно-исследовательских корабля для ВМФ России заложили в Татарстане - РИА Новости, 12.06.2022
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Два научно-исследовательских корабля для ВМФ России заложили в Татарстане
Два научно-исследовательских корабля для ВМФ России заложили в Татарстане - РИА Новости, 12.06.2022
Два научно-исследовательских корабля для ВМФ России заложили в Татарстане
Два корабля для исследования шельфа мирового океана заложены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в воскресенье, всего таких кораблей будет построено... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:31
2022-06-12T12:31
безопасность
россия
вмф рф
зеленодольский завод имени а. м. горького
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 12 июн – РИА Новости. Два корабля для исследования шельфа мирового океана заложены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в воскресенье, всего таких кораблей будет построено минимум 12, сообщил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин.Мероприятие прошло в рамках церемонии массовой закладки шести боевых кораблей для ВМФ России на четырех ведущих судостроительных предприятиях страны. В режиме видеконференцсвязи с предприятием "Адмиралтейские верфи" в событии принял участие главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.По его словам, на этих кораблях будет внедрено самое новое, современное оборудование. При этом все оборудование будет отечественным."Это очень большая серия, корабли этой серии пополнят все четыре флота РФ. Эти пойдут на Северный Флот", - уточнил Мухаметшин.Как отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, республика и командование ВМФ России сотрудничают уже на протяжении многих лет, это сотрудничество имеет стратегический характер. За последние 11 лет Зеленодольский завод, по его словам, построил 21 единицу военных кораблей и катеров для ВМФ России, два корабля для пограничной службы, четыре корабля в рамках военно-технического сотрудничества.Корабли проекта 03182р (разработчик - Зеленодольское проектно-конструкторское бюро) являются научно-исследовательскими кораблями и предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Корабль спроектирован в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. В соответствии с техническими требованиями корабль обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный. Водоизмещение судна не менее 4 тысяч тонн, длина около 100 метров, ширина около 16 метров, высота от основной плоскости с учетом надстройки - около 18,6 метра.Приказом главнокомандующего ВМФ России кораблям присвоены наименования в честь советского военачальника, адмирала, основателя школы советской военно-морской разведки, военного дипломата Леонида Бекренева и советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, начальника разведки ВМФ Советского Союза – Бориса Бобкова."Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" группы компаний ХК "Ак Барс") производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за более чем 125-летнюю историю построено свыше 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.
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безопасность, россия, вмф рф, зеленодольский завод имени а. м. горького
12:31 12.06.2022
 
Два научно-исследовательских корабля для ВМФ России заложили в Татарстане

Замглавкома Мухаметшин: два научно-исследовательских корабля для ВМФ заложили в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦентральная проходная ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" в Зеленодольске
Центральная проходная ОАО Зеленодольский завод имени A.M. Горького в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Центральная проходная ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" в Зеленодольске. Архивное фото
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 12 июн – РИА Новости. Два корабля для исследования шельфа мирового океана заложены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в воскресенье, всего таких кораблей будет построено минимум 12, сообщил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин.
Мероприятие прошло в рамках церемонии массовой закладки шести боевых кораблей для ВМФ России на четырех ведущих судостроительных предприятиях страны. В режиме видеконференцсвязи с предприятием "Адмиралтейские верфи" в событии принял участие главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
"Планируем построить 12 (кораблей). В дальнейшем она (серия), естественно, модернизироваться будет - крайний корабль не будет похож на первый… и благодаря этому, я думаю, будет принято решение по продолжению строительства уже кораблей модернизированных", - сказал Мухаметшин журналистам после церемонии закладки.
По его словам, на этих кораблях будет внедрено самое новое, современное оборудование. При этом все оборудование будет отечественным.
"Это очень большая серия, корабли этой серии пополнят все четыре флота РФ. Эти пойдут на Северный Флот", - уточнил Мухаметшин.
Как отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, республика и командование ВМФ России сотрудничают уже на протяжении многих лет, это сотрудничество имеет стратегический характер. За последние 11 лет Зеленодольский завод, по его словам, построил 21 единицу военных кораблей и катеров для ВМФ России, два корабля для пограничной службы, четыре корабля в рамках военно-технического сотрудничества.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 15:35
В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок
Корабли проекта 03182р (разработчик - Зеленодольское проектно-конструкторское бюро) являются научно-исследовательскими кораблями и предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Корабль спроектирован в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. В соответствии с техническими требованиями корабль обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный. Водоизмещение судна не менее 4 тысяч тонн, длина около 100 метров, ширина около 16 метров, высота от основной плоскости с учетом надстройки - около 18,6 метра.
Приказом главнокомандующего ВМФ России кораблям присвоены наименования в честь советского военачальника, адмирала, основателя школы советской военно-морской разведки, военного дипломата Леонида Бекренева и советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, начальника разведки ВМФ Советского Союза – Бориса Бобкова.
"Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" группы компаний ХК "Ак Барс") производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за более чем 125-летнюю историю построено свыше 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.
 
БезопасностьРоссияВМФ РФЗеленодольский завод имени А. М. Горького
 
 
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