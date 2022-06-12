https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

Власти назвали Херсон полноценным русским городом

Власти назвали Херсон полноценным русским городом - РИА Новости, 12.06.2022

Власти назвали Херсон полноценным русским городом

Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:18

2022-06-12T20:18

2022-06-12T20:45

херсон

россия

херсонская область

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Многие люди благодарят за то, что мы сделали, что город не разрушен, что сохранили. Сейчас будем только созидать", — отметил он.По его словам, праздничный день в Херсоне прошел без каких-либо происшествий.Ранее сообщалось, что в городе по случаю Дня России состоялись праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием российских исполнителей. Для жителей выступили звезды "Русского радио", в частности группа "Земляне", "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.

https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html

https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

херсон

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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