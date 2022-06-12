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Власти назвали Херсон полноценным русским городом - РИА Новости, 12.06.2022
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Власти назвали Херсон полноценным русским городом
Власти назвали Херсон полноценным русским городом - РИА Новости, 12.06.2022
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:18
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херсон
россия
херсонская область
день россии
роман архипов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Многие люди благодарят за то, что мы сделали, что город не разрушен, что сохранили. Сейчас будем только созидать", — отметил он.По его словам, праздничный день в Херсоне прошел без каких-либо происшествий.Ранее сообщалось, что в городе по случаю Дня России состоялись праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием российских исполнителей. Для жителей выступили звезды "Русского радио", в частности группа "Земляне", "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
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херсон, россия, херсонская область , день россии, роман архипов
20:18 12.06.2022 (обновлено: 20:45 12.06.2022)
 
Власти назвали Херсон полноценным русским городом

Стремоусов: Херсон является русским городом и празднование Дня России тому подтверждение

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМолодой человек на праздновании Дня России в Херсоне
Молодой человек на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Молодой человек на праздновании Дня России в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Многие люди благодарят за то, что мы сделали, что город не разрушен, что сохранили. Сейчас будем только созидать", — отметил он.
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
По его словам, праздничный день в Херсоне прошел без каких-либо происшествий.
Ранее сообщалось, что в городе по случаю Дня России состоялись праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием российских исполнителей. Для жителей выступили звезды "Русского радио", в частности группа "Земляне", "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.
Горожане на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 15:27Специальная военная операция на Украине
Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 08:00
"День независимости" России обрел новый смысл
 
ХерсонРоссияХерсонская областьДень РоссииРоман Архипов
 
 
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