https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
Власти назвали Херсон полноценным русским городом - РИА Новости, 12.06.2022
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:18
2022-06-12T20:18
2022-06-12T20:45
херсон
россия
херсонская область
день россии
роман архипов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Многие люди благодарят за то, что мы сделали, что город не разрушен, что сохранили. Сейчас будем только созидать", — отметил он.По его словам, праздничный день в Херсоне прошел без каких-либо происшествий.Ранее сообщалось, что в городе по случаю Дня России состоялись праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием российских исполнителей. Для жителей выступили звезды "Русского радио", в частности группа "Земляне", "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, россия, херсонская область , день россии, роман архипов
20:18 12.06.2022 (обновлено: 20:45 12.06.2022)
Власти назвали Херсон полноценным русским городом
Стремоусов: Херсон является русским городом и празднование Дня России тому подтверждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Херсон — полноценный русский город, и празднование Дня России это подтверждает, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Многие люди благодарят за то, что мы сделали, что город не разрушен, что сохранили. Сейчас будем только созидать", — отметил он.
По его словам, праздничный день в Херсоне
прошел без каких-либо происшествий.
Ранее сообщалось, что в городе по случаю Дня России состоялись праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием российских исполнителей. Для жителей выступили звезды "Русского радио", в частности группа "Земляне", "СПБ!", Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.