https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html

Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию

Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию - РИА Новости, 12.06.2022

Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию

Жители Херсона отметили день России и рассказали РИА Новости о своих настроениях в праздник. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:27

2022-06-12T15:27

2022-06-12T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

украина

вооруженные силы рф

день россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794920008_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_b23b4c651206b7bcb5ca6342ca698cf1.jpg

ХЕРСОН, 12 июн — РИА Новости. Жители Херсона отметили день России и рассказали РИА Новости о своих настроениях в праздник.На площади у кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт "Русского радио". Популярные артисты исполнили хиты под аплодисменты зрителей. Публика подпевала и танцевала, несмотря на жаркую погоду."В Херсоне такой же праздник, как у вас, в России. Не думайте, что нас мало. Нас очень много — людей, которые верят в Россию. Многие сидят дома, многие еще боятся провокаций и терактов. Но наши российские солдаты охраняют нас, и с этими ребятами можно ничего не бояться. Я прошу одного: чтобы больше не повторилось то, что у нас происходило еще с 2004-2005 года — захват власти, перевороты, навязывание людям чуждого", — сказал РИА Новости житель города по имени Андрей.По его словам, с начала 2000-х украинцы "искусственно жили", думая, что они будут в "европейском раю"."Но этот рай не наступит никогда — это обман. Это придумано за океаном, чтобы убить в нас все человеческое и мужественное. Самое кровопролитное началось позже — в 2014 году. С того времени люди потеряли веру в правду. Там (на майдане. — Прим. ред.) все зарождалось. Я знаю, что Херсон будет за Россию. Крым моя родина, победа, друзья", — добавил Андрей.Солисты группы "СПБ", открывшие концерт, рассказали РИА Новости, что жители Херсона очень радушно приняли их и с радостью отпраздновали День России под популярные песни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220611/pasport-1794750953.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

россия

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это обман" – Житель Херсона о навязывании "европейского рая" "Это обман" – Житель Херсона о навязывании "европейского рая" 2022-06-12T15:27 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, херсон, украина, вооруженные силы рф, день россии