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Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию - РИА Новости, 12.06.2022
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https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html
Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию
Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию - РИА Новости, 12.06.2022
Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию
Жители Херсона отметили день России и рассказали РИА Новости о своих настроениях в праздник. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:27
2022-06-12T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
украина
вооруженные силы рф
день россии
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ХЕРСОН, 12 июн — РИА Новости. Жители Херсона отметили день России и рассказали РИА Новости о своих настроениях в праздник.На площади у кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт "Русского радио". Популярные артисты исполнили хиты под аплодисменты зрителей. Публика подпевала и танцевала, несмотря на жаркую погоду."В Херсоне такой же праздник, как у вас, в России. Не думайте, что нас мало. Нас очень много — людей, которые верят в Россию. Многие сидят дома, многие еще боятся провокаций и терактов. Но наши российские солдаты охраняют нас, и с этими ребятами можно ничего не бояться. Я прошу одного: чтобы больше не повторилось то, что у нас происходило еще с 2004-2005 года — захват власти, перевороты, навязывание людям чуждого", — сказал РИА Новости житель города по имени Андрей.По его словам, с начала 2000-х украинцы "искусственно жили", думая, что они будут в "европейском раю"."Но этот рай не наступит никогда — это обман. Это придумано за океаном, чтобы убить в нас все человеческое и мужественное. Самое кровопролитное началось позже — в 2014 году. С того времени люди потеряли веру в правду. Там (на майдане. — Прим. ред.) все зарождалось. Я знаю, что Херсон будет за Россию. Крым моя родина, победа, друзья", — добавил Андрей.Солисты группы "СПБ", открывшие концерт, рассказали РИА Новости, что жители Херсона очень радушно приняли их и с радостью отпраздновали День России под популярные песни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220611/pasport-1794750953.html
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"Это обман" – Житель Херсона о навязывании "европейского рая"
"Это обман" – Житель Херсона о навязывании "европейского рая"
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в мире, россия, херсон, украина, вооруженные силы рф, день россии
15:27 12.06.2022 (обновлено: 17:16 12.06.2022)
 
Жители Херсона поддерживают Россию и надеются на российскую армию

Житель Херсона Андрей: в городе много людей, которые поддерживают Россию и верят ее армии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России в Херсоне
Горожане на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Горожане на праздновании Дня России в Херсоне
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ХЕРСОН, 12 июн — РИА Новости. Жители Херсона отметили день России и рассказали РИА Новости о своих настроениях в праздник.
На площади у кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт "Русского радио". Популярные артисты исполнили хиты под аплодисменты зрителей. Публика подпевала и танцевала, несмотря на жаркую погоду.
"В Херсоне такой же праздник, как у вас, в России. Не думайте, что нас мало. Нас очень много — людей, которые верят в Россию. Многие сидят дома, многие еще боятся провокаций и терактов. Но наши российские солдаты охраняют нас, и с этими ребятами можно ничего не бояться. Я прошу одного: чтобы больше не повторилось то, что у нас происходило еще с 2004-2005 года — захват власти, перевороты, навязывание людям чуждого", — сказал РИА Новости житель города по имени Андрей.
По его словам, с начала 2000-х украинцы "искусственно жили", думая, что они будут в "европейском раю".
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"Но этот рай не наступит никогда — это обман. Это придумано за океаном, чтобы убить в нас все человеческое и мужественное. Самое кровопролитное началось позже — в 2014 году. С того времени люди потеряли веру в правду. Там (на майдане. — Прим. ред.) все зарождалось. Я знаю, что Херсон будет за Россию. Крым моя родина, победа, друзья", — добавил Андрей.
Солисты группы "СПБ", открывшие концерт, рассказали РИА Новости, что жители Херсона очень радушно приняли их и с радостью отпраздновали День России под популярные песни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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