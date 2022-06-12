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В КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества - РИА Новости, 12.06.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220612/kchr-1794911075.html
В КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества
В КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества - РИА Новости, 12.06.2022
В КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества
В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:15
2022-06-12T16:15
карачаево-черкесская республика
общество
черкесск
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ЧЕКРЕССК, 12 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По словам главы региона, это самый большой Центр молодежного инновационного творчества в стране. Общая площадь двухэтажного здания Центра составляет почти 800 квадратных метров, он расположен в центре столицы республики – Черкесске.Здесь для детей и молодежи будут проводить практические занятия, мастер-классы и развивающие мероприятия по 3D-прототипированию и моделированию, робототехнике, программированию и по другим специальностям."Новый центр, современный и красивый, позволит молодежи сполна реализовать свой творческий и научный потенциал. Здесь в полноценных условиях можно будет творчески развиваться, получать новые знания и навыки", - написал Темрезов.Он отметил также, что обучение в ЦМИТ поможет молодым людям готовить проекты для привлечения грантовых средств и инвестиций.Центр молодежного инновационного творчества открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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общество, черкесск
16:15 12.06.2022
 
В КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества

Темрезов: в КЧР открылся Центр молодежного инновационного творчества

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества
В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 12 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По словам главы региона, это самый большой Центр молодежного инновационного творчества в стране. Общая площадь двухэтажного здания Центра составляет почти 800 квадратных метров, он расположен в центре столицы республики – Черкесске.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества
В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В Карачаево-Черкесии в День России открылся Центр молодежного инновационного творчества
Здесь для детей и молодежи будут проводить практические занятия, мастер-классы и развивающие мероприятия по 3D-прототипированию и моделированию, робототехнике, программированию и по другим специальностям.
"Новый центр, современный и красивый, позволит молодежи сполна реализовать свой творческий и научный потенциал. Здесь в полноценных условиях можно будет творчески развиваться, получать новые знания и навыки", - написал Темрезов.
Он отметил также, что обучение в ЦМИТ поможет молодым людям готовить проекты для привлечения грантовых средств и инвестиций.
Центр молодежного инновационного творчества открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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