https://ria.ru/20220612/italiya-1794842109.html

Выборы и референдумы по проблемам правосудия начались в Италии

Выборы и референдумы по проблемам правосудия начались в Италии - РИА Новости, 12.06.2022

Выборы и референдумы по проблемам правосудия начались в Италии

В 7 часов утра (8.00 мск) в воскресенье в Италии открылись двери избирательных участков - миллионы граждан призваны принять участие в частичных административных РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:59

2022-06-12T08:59

2022-06-12T08:59

в мире

джузеппе конте

италия

генуя

лигурия

движение 5 звезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29665/54/296655429_0:196:717:599_1920x0_80_0_0_ecb371554c20513df53340db1aeaab77.jpg

РИМ, 12 июн – РИА Новости. В 7 часов утра (8.00 мск) в воскресенье в Италии открылись двери избирательных участков - миллионы граждан призваны принять участие в частичных административных выборах, а также высказать свою точку зрения по пяти проблемам правосудия, которые вынесены на всенародные референдумы.На сей раз почти 9 миллионам итальянцев предстоит переизбрать мэров и членов коммунальных советов 978 городов и селений. В их числе – 26 провинциальных центров, включая главные города четырех областей страны – Геную (Лигурия), Аквилу (Абруццо), Палермо (Сицилия) и Катандзаро (Калабрия).Согласно действующему в Италии законодательству, мэры избираются прямым голосованием, причем в городах с населением больше 15 тысяч человек для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один голос. Если этого не произойдет, имя градоначальника будет определено во втором туре 26 июня, когда на голосование будут выставлены кандидатуры двух претендентов, получивших лучшие результаты в первом туре.В последний раз административные выборы проводились на Апеннинах в октябре 2021 года. Тогда внимание политических наблюдателей было приковано к борьбе за власть в четырех крупнейших городах страны – Риме, Милане, Неаполе и Турине. На сей раз ставки в политической игре не столь высоки, тем не менее, нынешние выборы, несомненно, станут важным электоральным тестом для всей политической системы Италии в преддверии парламентских выборов 2023 года.В 18 из 26 провинциальных центров, где в воскресенье будут переизбраны мэры, в настоящее время правят партии правоцентристской коалиции. Аналитики отмечают также, что нынешнее голосование станет особенно важным для "Движения 5 звезд" и его нового лидера, экс-премьера Джузеппе Конте, которому предстоит непростое решение относительно будущих политических альянсов.Одновременно с выборами в воскресенье по всей стране проводятся пять референдумов по проблемам правосудия, инициаторами которых стали правая партия "Лига" и Радикальная партия. Теоретически в этом голосовании могут принять участие 51,5 миллиона человек. Согласно статье 75 конституции Италии, референдумы будут признаны состоявшимися только в том случае, если в них примут участие более половины граждан, имеющих право голоса.Однако многие местные аналитики в этой связи настроены достаточно скептически. Дело в том, что на всенародное голосование вынесены некоторые вопросы технически-административного характера, которые мало волнуют рядового избирателя. Речь идет, в частности, о принципах формирования Высшего совета магистратуры, системе аттестации судей, особенностях прохождения профессиональной карьеры судьями и прокурорами, практике применения предварительного заключения. Иными словами, избирателям сейчас предоставлено право высказаться по вопросам, которые за многие годы так и не смогли решить парламентарии и эксперты в рамках затянувшейся судебной реформы.Итоги референдумов будут подведены сразу после закрытия избирательных участков в 23.00 (00.00 мск). Подсчет голосов, отданных на административных выборах, начнут только в понедельник днем.

https://ria.ru/20220611/donbass-1794794802.html

https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html

италия

генуя

лигурия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джузеппе конте, италия, генуя, лигурия, движение 5 звезд