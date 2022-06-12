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Глава "Комитета против пыток"* сообщил о его ликвидации - РИА Новости, 12.06.2022
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Глава "Комитета против пыток"* сообщил о его ликвидации
Глава "Комитета против пыток"* сообщил о его ликвидации - РИА Новости, 12.06.2022
Глава "Комитета против пыток"* сообщил о его ликвидации
Внесенный в реестр НКО-иноагентов "Комитет против пыток"* прекращает работу, заявил руководитель организации Сергей Бабинец. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:58
2022-06-12T20:02
комитет против пыток
игорь каляпин
министерство юстиции рф (минюст россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Внесенный в реестр НКО-иноагентов "Комитет против пыток"* прекращает работу, заявил руководитель организации Сергей Бабинец.В пятницу Минюст России включил "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Уточняется, что НКО была создана в 2016 году в Нижнем Новгороде. В разделе "цели деятельности" указывается: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий."Вчера члены "Комитета против пыток"* приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо "иностранные агенты" мы не хотим", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что "о своих планах и о том, как будем жить дальше без "Комитета против пыток"*, расскажем в ближайшие дни".Член "Комитета против пыток"* и СПЧ Игорь Каляпин сообщил РИА Новости, что решение о ликвидации было принято на общем собрании. Он отметил, что раз организация больше не существует, то и обжалования решения Минюста не будет. Ранее Каляпин заявлял, что решение о внесении в реестр наверняка будет обжаловано."Комитет, по-видимому, ничего уже обжаловать не будет. Вчера уже было принято решение, и поскольку он существовал без образования юридического лица, то есть то решение собрания, которое вчера состоялось, оно является окончательным и последним, то есть никто ничего не будет регистрировать, нам не нужны никакие бумаги из Минюста, то есть комитета больше нет со вчерашнего вечера. Соответственно, он ничего и обжаловать не может, то есть его больше нет", - сказал Каляпин.Он напомнил, что это не первый случай самоликвидации комитета, поскольку и ранее были приняты подобные решение в связи с признанием организации иноагентом."Не будет существовать очередного образования, то есть вообще "Комитет против пыток"* существовал в третий раз. Каждый раз, когда комитет признавали иностранным агентом, он самоликвидировался. Но это объединение людей ликвидировалось, люди-то никуда не делись, и я сильно подозреваю, что люди, как занимались тем, что они считают важным и нужным, так они и будут этим заниматься, наверное, создадут что-то новое", - отметил Каляпин.Он добавил, что решение о создании новой организации не обсуждалось.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220610/inoagent-1794486180.html
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комитет против пыток, игорь каляпин, министерство юстиции рф (минюст россии)
19:58 12.06.2022 (обновлено: 20:02 12.06.2022)
 
Глава "Комитета против пыток"* сообщил о его ликвидации

Глава "Комитета против пыток"* Бабинец заявил о его ликвидации из-за признания иноагентом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Внесенный в реестр НКО-иноагентов "Комитет против пыток"* прекращает работу, заявил руководитель организации Сергей Бабинец.
В пятницу Минюст России включил "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Уточняется, что НКО была создана в 2016 году в Нижнем Новгороде. В разделе "цели деятельности" указывается: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий.
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"Вчера члены "Комитета против пыток"* приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо "иностранные агенты" мы не хотим", - написал Бабинец в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что "о своих планах и о том, как будем жить дальше без "Комитета против пыток"*, расскажем в ближайшие дни".
Член "Комитета против пыток"* и СПЧ Игорь Каляпин сообщил РИА Новости, что решение о ликвидации было принято на общем собрании. Он отметил, что раз организация больше не существует, то и обжалования решения Минюста не будет. Ранее Каляпин заявлял, что решение о внесении в реестр наверняка будет обжаловано.
"Комитет, по-видимому, ничего уже обжаловать не будет. Вчера уже было принято решение, и поскольку он существовал без образования юридического лица, то есть то решение собрания, которое вчера состоялось, оно является окончательным и последним, то есть никто ничего не будет регистрировать, нам не нужны никакие бумаги из Минюста, то есть комитета больше нет со вчерашнего вечера. Соответственно, он ничего и обжаловать не может, то есть его больше нет", - сказал Каляпин.
Он напомнил, что это не первый случай самоликвидации комитета, поскольку и ранее были приняты подобные решение в связи с признанием организации иноагентом.
"Не будет существовать очередного образования, то есть вообще "Комитет против пыток"* существовал в третий раз. Каждый раз, когда комитет признавали иностранным агентом, он самоликвидировался. Но это объединение людей ликвидировалось, люди-то никуда не делись, и я сильно подозреваю, что люди, как занимались тем, что они считают важным и нужным, так они и будут этим заниматься, наверное, создадут что-то новое", - отметил Каляпин.
Он добавил, что решение о создании новой организации не обсуждалось.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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Комитет против пытокИгорь КаляпинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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