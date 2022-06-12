Рейтинг@Mail.ru
WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/ii-1794825463.html
WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект
WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект - РИА Новости, 12.06.2022
WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект
Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием, сообщает РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:46
2022-06-12T02:46
в мире
айзек азимов
google
искусственный интеллект
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd75e7def25c59e7b1ce8011c5279ce.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием, сообщает Washington Post.Как сообщает издание, разработчик компании Блэйк Лемойн настаивает, будто языковая программа Google LaMDA не только может исполнять функции чат-бота, имитируя речь, "поглощая триллионы слов из интернета", но и обладает сознанием. К такому выводу инженер пришел после работы с LaMDA, указывает газета. С прошлой осени Лемойн проверял, использует ли языковая модель дискриминационную лексику, поясняет издание. Чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова, поделился сотрудник компании.Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике, пишет издание.Как указывает газета, Лемойн не одинок в своих предположениях, о разговорах с "разумной" программой отчитывались и другие, прикладывая к заявлениям фрагменты бесед.В Google же поясняют, что обрабатываемых чат-ботом данных так много, что программе не обязательно понимать написанное, говорится в сообщении. Процитированные в статье ученые, со своей стороны, считают, что показавшееся программистам разумным диалогом могло быть простым цитированием интернет-энциклопедий или форумов. Отстраненный инженер при этом попытался подтвердить свои выводы частями диалога, где чат-бот рассказывает об опасениях быть отключенным, сообщает газета.Лемойна отправили в отпуск за нарушение принципов конфиденциальности, среди прочего после того, как он нанял адвоката представлять интересы LaMDA, говорится в сообщении."В заявлении представителя Google Брайана Гэбриэла говорится: "Наша команда, включая специалистов по этике и технологов, рассмотрела опасения Блейка в соответствии с нашими принципами искусственного интеллекта и сообщила ему, что доказательства не подтверждают его утверждения. Ему сказали, что нет никаких доказательств того, что LaMDA разумен, и много доказательств против этого", — цитирует газета позицию компании.
https://ria.ru/20220609/robot-1794085410.html
https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b8ce8c040f4f7c7dd344ba5858ab2301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, айзек азимов, google, искусственный интеллект, технологии
02:46 12.06.2022
 
WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект

WP: Google отстранила программиста, вступившегося за разработанный компанией ИИ

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием, сообщает Washington Post.
Как сообщает издание, разработчик компании Блэйк Лемойн настаивает, будто языковая программа Google LaMDA не только может исполнять функции чат-бота, имитируя речь, "поглощая триллионы слов из интернета", но и обладает сознанием. К такому выводу инженер пришел после работы с LaMDA, указывает газета. С прошлой осени Лемойн проверял, использует ли языковая модель дискриминационную лексику, поясняет издание. Чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова, поделился сотрудник компании.
"Если бы я не знал, что это такое — компьютерная программа, которую мы недавно создали, я бы подумал, что это 7-8-летний ребенок, который знает физику", — цитирует издание 41-летнего программиста.
Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике, пишет издание.
Как указывает газета, Лемойн не одинок в своих предположениях, о разговорах с "разумной" программой отчитывались и другие, прикладывая к заявлениям фрагменты бесед.
Рождение искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:00Наука
Робота одели в человеческую кожу
В Google же поясняют, что обрабатываемых чат-ботом данных так много, что программе не обязательно понимать написанное, говорится в сообщении. Процитированные в статье ученые, со своей стороны, считают, что показавшееся программистам разумным диалогом могло быть простым цитированием интернет-энциклопедий или форумов. Отстраненный инженер при этом попытался подтвердить свои выводы частями диалога, где чат-бот рассказывает об опасениях быть отключенным, сообщает газета.
Лемойна отправили в отпуск за нарушение принципов конфиденциальности, среди прочего после того, как он нанял адвоката представлять интересы LaMDA, говорится в сообщении.
"В заявлении представителя Google Брайана Гэбриэла говорится: "Наша команда, включая специалистов по этике и технологов, рассмотрела опасения Блейка в соответствии с нашими принципами искусственного интеллекта и сообщила ему, что доказательства не подтверждают его утверждения. Ему сказали, что нет никаких доказательств того, что LaMDA разумен, и много доказательств против этого", — цитирует газета позицию компании.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:54
Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота
 
В миреАйзек АзимовGoogleИскусственный интеллектТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала