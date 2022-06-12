https://ria.ru/20220612/ii-1794825463.html

WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект

WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект - РИА Новости, 12.06.2022

WP: Google отстранила сотрудника, вступившегося за искусственный интеллект

Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием, сообщает РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:46

2022-06-12T02:46

2022-06-12T02:46

в мире

айзек азимов

google

искусственный интеллект

технологии

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Компания Google отстранила от работы программиста, который заявил, что разработанная технологическим гигантом языковая модель LaMDA обладает сознанием, сообщает Washington Post.Как сообщает издание, разработчик компании Блэйк Лемойн настаивает, будто языковая программа Google LaMDA не только может исполнять функции чат-бота, имитируя речь, "поглощая триллионы слов из интернета", но и обладает сознанием. К такому выводу инженер пришел после работы с LaMDA, указывает газета. С прошлой осени Лемойн проверял, использует ли языковая модель дискриминационную лексику, поясняет издание. Чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова, поделился сотрудник компании.Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике, пишет издание.Как указывает газета, Лемойн не одинок в своих предположениях, о разговорах с "разумной" программой отчитывались и другие, прикладывая к заявлениям фрагменты бесед.В Google же поясняют, что обрабатываемых чат-ботом данных так много, что программе не обязательно понимать написанное, говорится в сообщении. Процитированные в статье ученые, со своей стороны, считают, что показавшееся программистам разумным диалогом могло быть простым цитированием интернет-энциклопедий или форумов. Отстраненный инженер при этом попытался подтвердить свои выводы частями диалога, где чат-бот рассказывает об опасениях быть отключенным, сообщает газета.Лемойна отправили в отпуск за нарушение принципов конфиденциальности, среди прочего после того, как он нанял адвоката представлять интересы LaMDA, говорится в сообщении."В заявлении представителя Google Брайана Гэбриэла говорится: "Наша команда, включая специалистов по этике и технологов, рассмотрела опасения Блейка в соответствии с нашими принципами искусственного интеллекта и сообщила ему, что доказательства не подтверждают его утверждения. Ему сказали, что нет никаких доказательств того, что LaMDA разумен, и много доказательств против этого", — цитирует газета позицию компании.

https://ria.ru/20220609/robot-1794085410.html

https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html

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в мире, айзек азимов, google, искусственный интеллект, технологии