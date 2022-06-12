https://ria.ru/20220612/greki-1794868947.html

СМИ опубликовали свидетельства греков Мариуполя о преступлениях "Азова"

СМИ опубликовали свидетельства греков Мариуполя о преступлениях "Азова" - РИА Новости, 12.06.2022

СМИ опубликовали свидетельства греков Мариуполя о преступлениях "Азова"

Греки из Мариуполя рассказали газете "Эстиа" о преступлениях боевиков батальона "Азов" в отношении мирных людей. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:58

2022-06-12T11:58

2022-06-12T14:24

в мире

греция

парламент греции

кириакос мицотакис

мариуполь

владимир зеленский

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АФИНЫ, 12 июн — РИА Новости. Греки из Мариуполя рассказали газете "Эстиа" о преступлениях боевиков батальона "Азов" в отношении мирных людей."Крик отчаяния греков Мариуполя. Они нарушают свое молчание и рассказывают в первый раз в "Эстиа", что в них стреляли, их шантажировали, им угрожали, у них грабили еду в квартирах", — пишет издание.Ведущие греческие СМИ на эту тему ничего не сообщают. Более того, украинских неонацистов в Греции героизируют — два боевика из "Азова" вместе с Владимиром Зеленским выступали перед парламентом, а премьер-министр Кириакос Мицотакис сравнил батальон с героическими защитниками крепости Месолонги в годы греческой национально-освободительной революции."Эстиа", одна из самых читаемых греческих газет, приводит свидетельства председателя греческого общества поселка Сартана Натальи Папакицы, которая вместе с десятками людей провела 33 дня в заложниках в подвале одного из домов в Мариуполе."Мы хотим, чтобы мир узнал правду", — сказала она.По словам собеседницы издания, 38 человек пытались выжить в подвале без света, воды и свежего воздуха, "как и другие тысячи греков диаспоры и жителей Мариуполя"."В микрорайоне батальон "Азов" установил пушки, всего четыре. До этого я видела, как какие-то мужчины и женщины без опознавательных знаков в черной одежде, возможно не украинцы, не знаю, англичане или поляки, не могу сказать уверенно, с картами в руках советовали "Азову", где установить пушки. Они стреляли в направлении левого берега", — рассказала Папакица.По ее словам, боевики не разрешали им уйти. Людям приходилось собирать снег, чтобы растопить его и получить воду. В это время азовцы взламывали их квартиры и забирали все ценное — от еды до одежды."Поскольку мы говорили на русском языке, а они были из Западной Украины, из района Карпат, нас, детей и женщин, грязно оскорбляли, говорили, что "вы не наши, вы не говорите на нашем языке", — сказала председатель общества.По ее словам, неподалеку от них снайпер застрелил мужчину, выведшего собаку на улицу. Таких случаев, добавила Папакица, были десятки и сотни.Наконец она, ее дочь и еще несколько человек решили бежать и смогли под обстрелом уехать на микроавтобусе их друга."Когда мы наконец добрались до первого российского поста, нам дали воду, нас накормили", — рассказала женщина, которая в итоге добралась до Крыма.Она отметила, что на всех постах поведение российской армии было безупречным, а беженцам нигде не чинили препятствий.Папакица подчеркнула, что украинские власти не сдержали ни одного обещания и не предоставили автономии Донбассу."Что касается будущего Донбасса, Папакица считает, что он будет под российским контролем, так как никто не хочет возвращения под контроль Киева", — заключила "Эстиа".Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела), а также мирные жители, которых удерживали в заложниках. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220316/gretsiya-1778404508.html

https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html

https://ria.ru/20220601/bmp-1792381144.html

https://ria.ru/20220410/gretsiya-1782812562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, парламент греции, кириакос мицотакис, мариуполь, владимир зеленский, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)