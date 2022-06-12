https://ria.ru/20220612/gosduma-1794922373.html

Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму

Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму - РИА Новости, 12.06.2022

Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму

В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:33

2022-06-12T17:33

2022-06-12T17:33

россия

политика

госдума рф

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков."Они могут появиться, только когда будут очередные выборы… Тогда при очередных выборах, то есть это через четыре года только", — сказал он.Синельщиков отметил, что раньше этого срока депутаты от республик смогут появится в Госдуме только при условии изменения количественного состава ГД."Тогда надо менять законодательство российское, надо менять количественный состав Госдумы", — добавил собеседник агентства.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794916827.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, андрей турчак, юрий синельщиков