https://ria.ru/20220612/gosduma-1794922373.html
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму - РИА Новости, 12.06.2022
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму
В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:33
2022-06-12T17:33
2022-06-12T17:33
россия
политика
госдума рф
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков."Они могут появиться, только когда будут очередные выборы… Тогда при очередных выборах, то есть это через четыре года только", — сказал он.Синельщиков отметил, что раньше этого срока депутаты от республик смогут появится в Госдуме только при условии изменения количественного состава ГД."Тогда надо менять законодательство российское, надо менять количественный состав Госдумы", — добавил собеседник агентства.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794916827.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, госдума рф, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, андрей турчак, юрий синельщиков
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму
Депутат ГД: в случае присоединения ДНР и ЛНР их парламентарии войдут в Госдуму не сразу