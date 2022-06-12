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Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму - РИА Новости, 12.06.2022
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Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму - РИА Новости, 12.06.2022
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму
В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:33
2022-06-12T17:33
россия
политика
госдума рф
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков."Они могут появиться, только когда будут очередные выборы… Тогда при очередных выборах, то есть это через четыре года только", — сказал он.Синельщиков отметил, что раньше этого срока депутаты от республик смогут появится в Госдуме только при условии изменения количественного состава ГД."Тогда надо менять законодательство российское, надо менять количественный состав Госдумы", — добавил собеседник агентства.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794916827.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, политика, госдума рф, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, андрей турчак, юрий синельщиков
17:33 12.06.2022
 
Депутат ГД назвал сроки вхождения парламентариев от ДНР и ЛНР в Госдуму

Депутат ГД: в случае присоединения ДНР и ЛНР их парламентарии войдут в Госдуму не сразу

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России депутаты от этих республик смогут войти в состав Госдумы только через четыре года, с очередными выборами, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков.
"Они могут появиться, только когда будут очередные выборы… Тогда при очередных выборах, то есть это через четыре года только", — сказал он.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 16:53
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
Синельщиков отметил, что раньше этого срока депутаты от республик смогут появится в Госдуме только при условии изменения количественного состава ГД.
"Тогда надо менять законодательство российское, надо менять количественный состав Госдумы", — добавил собеседник агентства.
Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
 
РоссияПолитикаГосдума РФХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияАндрей ТурчакЮрий Синельщиков
 
 
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