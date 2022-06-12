https://ria.ru/20220612/gosdolg-1794648124.html

Пошли до конца: США снова взялись за российский госдолг

Пошли до конца: США снова взялись за российский госдолг - РИА Новости, 12.06.2022

Пошли до конца: США снова взялись за российский госдолг

Минфин США расширил санкции против Москвы, запретив американским инвесторам приобретать российские гособлигации и на вторичном рынке. В чем суть новых... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:08

экономика

министерство финансов сша

россия

сша

облигации федерального займа (офз)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин США расширил санкции против Москвы, запретив американским инвесторам приобретать российские гособлигации и на вторичном рынке. В чем суть новых ограничений и как они повлияют на рынки госдолга — в материале РИА Новости.Запрет на вторичкуС 23 февраля нельзя было покупать бумаги, выпущенные после 1 марта. Находящиеся в обращении это не затрагивало.Вашингтон действовал поэтапно: американским банкам ограничили участие в первичных размещениях. Теперь запрет распространили и на вторичный рынок.В США надеются еще надежнее перекрыть России "основной канал привлечения зарубежных средств".Как отмечает Bloomberg, это снова ударит по фондам, в чьих портфелях есть российские долги. Санкции "значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости", указывает агентство.В то же время пока непонятно, как обстоят дела с российскими компаниями, которые вышли на международные рынки через организации, выпускающие долговые обязательства, а также через специализированные фирмы, зарегистрированные в Ирландии, Люксембурге или Нидерландах. Ведь торговать ценными бумагами, эмитированными структурами со значительной собственностью или активностью в России, запретили, отмечает Павел Шатов, партнер Сapital Lab.Могут распродаватьАналитики констатируют: это оказалось настолько неожиданным, что торговля сразу же сократилась до минимума — инвесторы пытались оценить последствия. Стоимость как суверенных, так и корпоративных облигаций упала. Тем не менее это еще не значит, что американцам нужно срочно избавляться от ценных бумаг.Для России ограничение на вторичный долг, хоть государственный, хоть корпоративный, фактически ничего не изменит: большинство западных инвесторов избавилось от этого еще в феврале-марте."Те же, у кого остались подобные бумаги, постараются их выгодно продать в ближайшие месяц-два азиатским трейдерам, которым, по большому счету, пока все равно, какие запреты в США", — поясняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".Деньги резидентовЕсть и другой момент: Россия не слишком-то зависит от иностранных держателей долга. Поэтому новая волна распродажи не будет критичной. В структуре владельцев ОФЗ преобладают отечественные инвесторы (более 80 процентов). В феврале-марте 2020-го доля иностранцев в ОФЗ не превышала 34 процента, а к концу января 2022-го упала до 18,7.Основными покупателями облигаций федерального займа, как и ранее, выступят российские банки. Причем им предоставят существенные скидки.Кроме того, в середине марта Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственных ценных бумагах и акциях отечественных компаний. Бюджетный кодекс изменили — для повышения устойчивости экономики и обеспечения финансовой стабильности.Это создает правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов. Покупка по текущим невысоким котировкам рассматривается как долгосрочное перспективное вложение средств ФНБ и мера по стабилизации фондового рынка.Можно не заниматьВообще, острой потребности в заемных средствах у государства нет. Благодаря максимальным ценам на нефть и газ профицит счета текущих операций рекордный: 95,8 миллиарда долларов (против прошлогодних 27,5).Доходы от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. Углеводороды в апреле принесли 1,8 триллиона рублей (в марте — 1,2). За январь-апрель федеральный бюджет получил уже половину запланированных на год поступлений — 9,5 триллиона рублей.По прогнозам будет еще больше, так как цена на нефть ожидается в среднем на уровне 90 долларов за баррель. В этом случае, подсчитали аналитики Bloomberg, российский бюджет дополнительно пополнится на 65 миллиардов, а при нефти в 100 — на 80 миллиардов. Это уже близко к пиковым значениям десятилетней давности.

https://ria.ru/20220607/neft-1793818502.html

https://ria.ru/20220527/rezervy-1790641328.html

https://ria.ru/20220513/kurs-1788364087.html

россия

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, министерство финансов сша, россия, сша, облигации федерального займа (офз), санкции в отношении россии