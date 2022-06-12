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Подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент - РИА Новости, 12.06.2022
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Подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент
Подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент - РИА Новости, 12.06.2022
Подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент
Ветрогенерация в Европе достигла июньского максимума - 16,8%, подземные газохранилища в регионе заполнены на 51%, или примерно 54 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:41
2022-06-12T09:41
экономика
европа
оператор гтс украины
северный поток
санкции
природный газ
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ветрогенерация в Европе достигла июньского максимума - 16,8%, подземные газохранилища в регионе заполнены на 51%, или примерно 54 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).Производство энергии из возобновляемых источников в Европе растёт вторую неделю - после достижения 30 мая квартального минимума в 5,6%. Выработка ветрогенерации в субботу достигла 16,8% - пока это июньский максимум. Для сравнения, показатель на прошлой неделе в среднем составил 9,5%, а в прошлом месяце - 14,25%.Европа продолжает закачивать подземные газохранилища (ПХГ). Общий объём газа в них достиг примерно 54,1 миллиарда кубометров, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности, по данным на конец газовых суток 10 июня (заканчиваются в 7.00 мск 11 июня), составляет почти 51% (рост за день на 0,3 процентного пункта).Аналитики отмечают, что рост запасов газа в европейских хранилищах связан со снижением его потребления и наращиванием импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако сейчас Европа может столкнуться с двумя проблемами: непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией, что снизит темпы закачки в хранилища.В то же время немного растут поставки российского газа по "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG. В воскресенье, согласно номинациям, по газопроводу планируется поставлять около 5,96 миллиона кубометров в час - почти 143 миллиона кубометров за газовые сутки. Это на 2% выше транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 16% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в воскресенье может сохраниться на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 12 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.
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экономика, европа, оператор гтс украины, северный поток, санкции, природный газ
09:41 12.06.2022
 
Подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент

GIE: подземные газохранилища в Европе заполнены на 51 процент, около 54 миллиардов кубов

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ветрогенерация в Европе достигла июньского максимума - 16,8%, подземные газохранилища в регионе заполнены на 51%, или примерно 54 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).
Производство энергии из возобновляемых источников в Европе растёт вторую неделю - после достижения 30 мая квартального минимума в 5,6%. Выработка ветрогенерации в субботу достигла 16,8% - пока это июньский максимум. Для сравнения, показатель на прошлой неделе в среднем составил 9,5%, а в прошлом месяце - 14,25%.
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Европа продолжает закачивать подземные газохранилища (ПХГ). Общий объём газа в них достиг примерно 54,1 миллиарда кубометров, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности, по данным на конец газовых суток 10 июня (заканчиваются в 7.00 мск 11 июня), составляет почти 51% (рост за день на 0,3 процентного пункта).
Аналитики отмечают, что рост запасов газа в европейских хранилищах связан со снижением его потребления и наращиванием импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако сейчас Европа может столкнуться с двумя проблемами: непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией, что снизит темпы закачки в хранилища.
В то же время немного растут поставки российского газа по "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG. В воскресенье, согласно номинациям, по газопроводу планируется поставлять около 5,96 миллиона кубометров в час - почти 143 миллиона кубометров за газовые сутки. Это на 2% выше транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 16% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).
Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в воскресенье может сохраниться на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 12 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.
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