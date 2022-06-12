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Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ - РИА Новости, 12.06.2022
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Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ
Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ - РИА Новости, 12.06.2022
Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ
Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T05:20
2022-06-12T05:20
экономика
европа
азия
природный газ
в мире
сергей колобанов
москва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Аналитик отметил, что сейчас, во время закачки газа в подземные хранилища, Европа может столкнуться с двумя проблемами — непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией.Однако главный "враг" европейцев — непредсказуемая погода, считает собеседник агентства. На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ. Таким образом, в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию, объяснил Колобанов.Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%. За три месяца Европа восполнила запасы более чем на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.Для достижения целевого уровня в 80% Европе предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров газа, а для достижения 90% — почти 40 миллиардов кубометров.
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экономика, европа, азия, природный газ, в мире, сергей колобанов, москва
05:20 12.06.2022
 
Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ

Аналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Аналитик отметил, что сейчас, во время закачки газа в подземные хранилища, Европа может столкнуться с двумя проблемами — непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией.
"Рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. И поставщики не заинтересованы их расторгать: для них важна репутация надежного партнера. Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде), — и за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов", — говорит он.
Однако главный "враг" европейцев — непредсказуемая погода, считает собеседник агентства. На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ. Таким образом, в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию, объяснил Колобанов.
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Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%. За три месяца Европа восполнила запасы более чем на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.
Для достижения целевого уровня в 80% Европе предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров газа, а для достижения 90% — почти 40 миллиардов кубометров.
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