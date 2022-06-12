https://ria.ru/20220612/gaz-1794829727.html

Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ

Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ - РИА Новости, 12.06.2022

Аналитик предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ

Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T05:20

2022-06-12T05:20

2022-06-12T05:20

экономика

европа

азия

природный газ

в мире

сергей колобанов

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Аналитик отметил, что сейчас, во время закачки газа в подземные хранилища, Европа может столкнуться с двумя проблемами — непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией.Однако главный "враг" европейцев — непредсказуемая погода, считает собеседник агентства. На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ. Таким образом, в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию, объяснил Колобанов.Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%. За три месяца Европа восполнила запасы более чем на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.Для достижения целевого уровня в 80% Европе предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров газа, а для достижения 90% — почти 40 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794465491.html

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экономика, европа, азия, природный газ, в мире, сергей колобанов, москва