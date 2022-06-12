01:15 12.06.2022 (обновлено: 01:40 12.06.2022)
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине
Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал найти место для России после спецоперации
© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
"По ее завершении (спецоперации. — Прим. ред.) нужно будет найти место для Украины и место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", — предположил Киссинджер.
Говоря о НАТО, он отметил, что важно сохранить организацию, "отражающую европейское и американское сотрудничество". При этом экс-дипломат выразил мнение о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место "большие вопросы", а у компонентов Североатлантического альянса необязательно "совпадают взгляды". По словам Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это "напомнило" им о старых "угрозах".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.