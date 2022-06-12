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Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине

Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине - РИА Новости, 12.06.2022

Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине

О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T01:15

2022-06-12T01:15

2022-06-12T01:40

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.Говоря о НАТО, он отметил, что важно сохранить организацию, "отражающую европейское и американское сотрудничество". При этом экс-дипломат выразил мнение о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место "большие вопросы", а у компонентов Североатлантического альянса необязательно "совпадают взгляды". По словам Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это "напомнило" им о старых "угрозах".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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