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Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине - РИА Новости, 12.06.2022
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Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине - РИА Новости, 12.06.2022
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине
О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:15
2022-06-12T01:40
в мире
владимир путин
россия
украина
европа
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генри киссинджер
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.Говоря о НАТО, он отметил, что важно сохранить организацию, "отражающую европейское и американское сотрудничество". При этом экс-дипломат выразил мнение о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место "большие вопросы", а у компонентов Североатлантического альянса необязательно "совпадают взгляды". По словам Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это "напомнило" им о старых "угрозах".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, европа, нато, генри киссинджер, сша, москва
01:15 12.06.2022 (обновлено: 01:40 12.06.2022)
 
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал найти место для России после спецоперации

© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. О России нельзя забывать, нужно "найти место" для нее после событий на Украине, заявил в интервью газете Times бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"По ее завершении (спецоперации. — Прим. ред.) нужно будет найти место для Украины и место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", — предположил Киссинджер.

Говоря о НАТО, он отметил, что важно сохранить организацию, "отражающую европейское и американское сотрудничество". При этом экс-дипломат выразил мнение о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место "большие вопросы", а у компонентов Североатлантического альянса необязательно "совпадают взгляды". По словам Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это "напомнило" им о старых "угрозах".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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