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В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи" - РИА Новости, 12.06.2022
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"
В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:45
2022-06-12T12:45
2022-06-12T12:45
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театр
мастерская петра фоменко
что посмотреть
шодерло де лакло
полина кутепова
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. В основе постановки — одноименный роман Шодерло де Лакло. По словам режиссера, книга "идеально подходит "Мастерской Фоменко". Это "яркая, легкая, полная намеков и скрытого эротизма, и одновременно психологически глубокая, философская история", объясняется в пресс-релизе."Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. А главный вопрос, который задает Шодерло, один – что такое настоящее счастье? Ведь если бы люди знали, что такое настоящее счастье, они не искали бы его "за пределами божескими и человеческими". И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?.." — рассказывает о концепции постановки Перегудов. Спектакль показывают на Старой сцене Мастерской. Такое решение было принято из-за жанра произведения де Лакло. Это роман в письмах, и он требует "камерности и интимности, невозможной в пространстве большой сцены, но вполне достижимой в стенах Старого здания".В "Опасных связях" задействованы Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель), Дарья Коныжева (Сесиль де Воланж), Рифат Аляутдинов (шевалье Дансени), Елизавета Бурмакова (Жюли, Эмели).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, мастерская петра фоменко, что посмотреть , шодерло де лакло, полина кутепова
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"
В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба.
В основе постановки — одноименный роман Шодерло де Лакло. По словам режиссера, книга "идеально подходит "Мастерской Фоменко". Это "яркая, легкая, полная намеков и скрытого эротизма, и одновременно психологически глубокая, философская история", объясняется в пресс-релизе.
1 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
2 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
3 из 6
Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова и Дарья Коныжева (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
4 из 6
Томас Моцкус, Полина Кутепова и Елизавета Бурмакова (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
5 из 6
Елизавета Бурмакова в сцене спектакля "Опасные связи"
6 из 6
Томас Моцкус и Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
1 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
2 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
3 из 6
Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова и Дарья Коныжева (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
4 из 6
Томас Моцкус, Полина Кутепова и Елизавета Бурмакова (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
5 из 6
Елизавета Бурмакова в сцене спектакля "Опасные связи"
6 из 6
Томас Моцкус и Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
"Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. А главный вопрос, который задает Шодерло, один – что такое настоящее счастье? Ведь если бы люди знали, что такое настоящее счастье, они не искали бы его "за пределами божескими и человеческими". И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?.." — рассказывает о концепции постановки Перегудов.
Спектакль показывают на Старой сцене Мастерской. Такое решение было принято из-за жанра произведения де Лакло. Это роман в письмах, и он требует "камерности и интимности, невозможной в пространстве большой сцены, но вполне достижимой в стенах Старого здания".
1 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
2 из 6
Рифат Аляутдинов в сцене спектакля "Опасные связи"
3 из 6
Полина Кутепова (слева) и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"
4 из 6
Томас Моцкус и Серафима Огарева в сцене спектакля "Опасные связи"
5 из 6
Рифат Аляутдинов и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"
6 из 6
Елизавета Бурмакова, Полина Кутепова, Дарья Коныжева и Рифат Аляутдинов (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
1 из 6
Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"
2 из 6
Рифат Аляутдинов в сцене спектакля "Опасные связи"
3 из 6
Полина Кутепова (слева) и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"
4 из 6
Томас Моцкус и Серафима Огарева в сцене спектакля "Опасные связи"
5 из 6
Рифат Аляутдинов и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"
6 из 6
Елизавета Бурмакова, Полина Кутепова, Дарья Коныжева и Рифат Аляутдинов (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"
В "Опасных связях" задействованы Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель), Дарья Коныжева (Сесиль де Воланж), Рифат Аляутдинов (шевалье Дансени), Елизавета Бурмакова (Жюли, Эмели).