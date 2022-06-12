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В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи" - РИА Новости, 12.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220612/fomenko-1794544312.html
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи" - РИА Новости, 12.06.2022
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"
В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:45
2022-06-12T12:45
культура
новости культуры
театр
мастерская петра фоменко
что посмотреть
шодерло де лакло
полина кутепова
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. В основе постановки — одноименный роман Шодерло де Лакло. По словам режиссера, книга "идеально подходит "Мастерской Фоменко". Это "яркая, легкая, полная намеков и скрытого эротизма, и одновременно психологически глубокая, философская история", объясняется в пресс-релизе."Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. А главный вопрос, который задает Шодерло, один – что такое настоящее счастье? Ведь если бы люди знали, что такое настоящее счастье, они не искали бы его "за пределами божескими и человеческими". И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?.." — рассказывает о концепции постановки Перегудов. Спектакль показывают на Старой сцене Мастерской. Такое решение было принято из-за жанра произведения де Лакло. Это роман в письмах, и он требует "камерности и интимности, невозможной в пространстве большой сцены, но вполне достижимой в стенах Старого здания".В "Опасных связях" задействованы Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель), Дарья Коныжева (Сесиль де Воланж), Рифат Аляутдинов (шевалье Дансени), Елизавета Бурмакова (Жюли, Эмели).
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новости культуры, театр, мастерская петра фоменко, что посмотреть , шодерло де лакло, полина кутепова
12:45 12.06.2022
 
В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"

В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Опасные связи" в театре "Мастерская Петра Фоменко"
Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба.
В основе постановки — одноименный роман Шодерло де Лакло. По словам режиссера, книга "идеально подходит "Мастерской Фоменко". Это "яркая, легкая, полная намеков и скрытого эротизма, и одновременно психологически глубокая, философская история", объясняется в пресс-релизе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

Актриса Полина Кутепова с сцене из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
1 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
2 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова и Дарья Коныжева (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
3 из 6

Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова и Дарья Коныжева (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Томас Моцкус, Полина Кутепова и Елизавета Бурмакова (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
4 из 6

Томас Моцкус, Полина Кутепова и Елизавета Бурмакова (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Елизавета Бурмакова в сцене спектакля "Опасные связи"

Актриса Стефани Елизавета Бурмакова с сцене из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
5 из 6

Елизавета Бурмакова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Томас Моцкус и Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
6 из 6

Томас Моцкус и Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова и Дарья Коныжева (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Томас Моцкус, Полина Кутепова и Елизавета Бурмакова (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Елизавета Бурмакова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Томас Моцкус и Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. А главный вопрос, который задает Шодерло, один – что такое настоящее счастье? Ведь если бы люди знали, что такое настоящее счастье, они не искали бы его "за пределами божескими и человеческими". И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?.." — рассказывает о концепции постановки Перегудов.
Спектакль показывают на Старой сцене Мастерской. Такое решение было принято из-за жанра произведения де Лакло. Это роман в письмах, и он требует "камерности и интимности, невозможной в пространстве большой сцены, но вполне достижимой в стенах Старого здания".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

Актриса Полина Кутепова в сцене из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
1 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Рифат Аляутдинов в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
2 из 6

Рифат Аляутдинов в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Полина Кутепова (слева) и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
3 из 6

Полина Кутепова (слева) и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Томас Моцкус и Серафима Огарева в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
4 из 6

Томас Моцкус и Серафима Огарева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Рифат Аляутдинов и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

Сцена из спектакля Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
5 из 6

Рифат Аляутдинов и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Елизавета Бурмакова, Полина Кутепова, Дарья Коныжева и Рифат Аляутдинов (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

Спектакль Опасные связи в театре Мастерская Петра Фоменко
6 из 6

Елизавета Бурмакова, Полина Кутепова, Дарья Коныжева и Рифат Аляутдинов (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Полина Кутепова в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Рифат Аляутдинов в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Полина Кутепова (слева) и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Томас Моцкус и Серафима Огарева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Рифат Аляутдинов и Дарья Коныжева в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Елизавета Бурмакова, Полина Кутепова, Дарья Коныжева и Рифат Аляутдинов (слева направо) в сцене спектакля "Опасные связи"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В "Опасных связях" задействованы Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель), Дарья Коныжева (Сесиль де Воланж), Рифат Аляутдинов (шевалье Дансени), Елизавета Бурмакова (Жюли, Эмели).
Федор Лавров в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 10:46Культура
В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова
 
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