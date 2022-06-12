https://ria.ru/20220612/fomenko-1794544312.html

В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"

В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи" - РИА Новости, 12.06.2022

В "Мастерской Петра Фоменко" показали "Опасные связи"

В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:45

2022-06-12T12:45

2022-06-12T12:45

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В "Мастерской Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Опасные связи" Егора Перегудова, сообщает пресс-служба. В основе постановки — одноименный роман Шодерло де Лакло. По словам режиссера, книга "идеально подходит "Мастерской Фоменко". Это "яркая, легкая, полная намеков и скрытого эротизма, и одновременно психологически глубокая, философская история", объясняется в пресс-релизе."Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. А главный вопрос, который задает Шодерло, один – что такое настоящее счастье? Ведь если бы люди знали, что такое настоящее счастье, они не искали бы его "за пределами божескими и человеческими". И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?.." — рассказывает о концепции постановки Перегудов. Спектакль показывают на Старой сцене Мастерской. Такое решение было принято из-за жанра произведения де Лакло. Это роман в письмах, и он требует "камерности и интимности, невозможной в пространстве большой сцены, но вполне достижимой в стенах Старого здания".В "Опасных связях" задействованы Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель), Дарья Коныжева (Сесиль де Воланж), Рифат Аляутдинов (шевалье Дансени), Елизавета Бурмакова (Жюли, Эмели).

https://ria.ru/20220610/theater-1794341907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, мастерская петра фоменко, что посмотреть , шодерло де лакло, полина кутепова